Как понять, что ваши отношения основаны на нездоровой привязанности: признаки

Постоянная потребность во внимании

Вы постоянно требуете проявлений любви от партнера. Частые претензии и упреки и требования постоянного внимания явно свидетельствуют о нездоровой привязанности.

Такие отношения, к сожалению, не о "долго и счастливо". Это о потере опоры в жизни, зацикленности на партнере и невозможности выйти из отношений, когда они испортятся и будут приносить боль.

Контроль и навязчивость

Вы часто звоните или пишете просто так. Вам нужно знать каждый шаг второй половинки.

Также постоянно обращаете внимание на настроение любимого человека, и если он хоть немного меняется, вы начинаете беспокоиться.

Терпите унижение и критику

Вам часто приходится слышать критику и унижение от партнера. К тому же не чувствуете свою ценность и значимость.

Возможно, вы с таким человеком ради ваших общих хороших моментов, которые дают надежду на общее хорошее будущее.

Беременность как способ удержать партнера

Наиболее абсурден и безответственен. Ребенок в слабом союзе двух людей проблем не решит, а наоборот - прибавит.

К тому же, если человек захочет уйти от вас, то ему ничто не помешает.

Терпите зависимости партнера

Вы терпите зависимости второй половинки, например алкогольной или игровой, надеясь спасти и изменить партнера. Однако очень часто это заканчивается ничем хорошим, поскольку человек может сам не желать избавляться от зависимости.

Терпите измены

Вам иногда приходится закрывать глаза на предательства партнера, к тому же думаете, что вы в этом и виноваты. От этого вам больно и неприятно, но разорвать отношения вы не можете.

Однако, к сожалению, очень редко бывает, что человек прекращает изменять, часто это продолжается на постоянной основе.

Страх одиночества

По вашему мнению, если вы порвете отношения, то будете никому не нужны. На самом деле, такие мысли свидетельствуют о низкой самооценке.

Задумайтесь, действительно ли вы готовы быть несчастливыми в отношениях, чтобы не стать одинокими.

Кто чаще всего попадает в подобные отношения

По словам психолога, чаще всего попадают в подобные отношения те, кто не ценят и не любят себя. Другие просто никогда не будут нуждаться в партнерах, которые их не уважают и нужно просить о внимании и контролировать.

Такие отношения могут выбрать те, у кого были холодные отстраненные родители. Они привыкли быть на втором, третьем месте, привыкли к отчуждению, всегда старались заслужить любовь и привлечь внимание. Психика всегда выбирает самый легкий путь - тот, который ей знаком.