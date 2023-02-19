Як зрозуміти, що ваша вага в нормі: підказки по таблиці ІМТ для дорослих і дітей

Експерт опублікувала таблицю "wowbody app", що приблизно показує, чи в нормі у вас вага, або є надлишок/недостаток.

"Звичайно ж є певна похибка, бо немає віку, статі та уточнення по м'язах. Але як орієнтир чисто базовий - супер", - зазначає вона.

Роз'яснення по таблиці визначення ІМТ

Менше ніж 18,5 - вага нижче за нормальну,

18,5 до 25 - нормальна вага,

25 -30 - надлишок ваги,

30-35 - ожиріння 1 ступеню,

35-40 - ожиріння 2 ступеню,

Більше ніж 40 - ожиріння 3 ступеню.

Індекс маси тіла - таблиця (фото: wowbody app / instagram.com/anitasporty)

Як вирахувати ІМТ - формула (фото: znaimo.gov.ua)

Ризики для здоров'я при нестачі або надлишку ваги

Фітнес-тренер пояснює, що як недостаток, так і надлишок ваги може призвести до виникнення багатьох недуг.

"Також бажання мати вагу, що нижче нормальної - це автоматичне входження в стресовий стан. Нормальна вага - це вага з якою людина живе максимально довго і здорово фізично і ментально", - пише вона.

За словами експерта, в Україні близько 98% дівчат хочуть важити нижче за норму, що вимагає зусиль більше за норму, таким чином "усі бажають чогось, що потребує надзусиль і не є здоров'ям".

ІМТ для дітей

Індекс маси тіла для дорослих та дітей розраховується за однаковою формулою, проте інтерпретують показники ІМТ для дітей та дорослих по-різному. Це пов'язано з тим, що у дітей та дорослих різні пропорції тіла та, відповідно, співвідношення росту та ваги.

У міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити певні показники ІМТ, що відповідають нормі для всіх вікових груп та обох статевих груп. Тому використовуються спеціальні таблиці, в яких нормальні межі ІМТ вказані для кожного віку.

Оцінювати індекс маси тіла дітей та підлітків повинні лікарі-педіатри, сімейні лікарі та медсестри під час оглядів відповідно до таких таблиць.

Для дітей та підлітків ІМТ - не діагностичний інструмент, і використовується для відстеження ризиків потенційних проблем, пов'язаних зі здоров'ям, йдеться на сайті "Знаїмо", платформі про здорове шкільне харчування.

Наприклад, дитина може мати високий ІМТ за своїм віком та статтю, але щоб визначити, чи є надлишок ваги проблемою, медичний працівник має провести додаткові дослідження, в тому числі збір інформації щодо особливостей харчування та фізичної активності дитини.

ІМТ для дітей (фото: znaimo.gov.ua)

Таблиці оцінки показників ІМТ дітей віком від 5 до 19 років з урахуванням статі, розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

У таблицях на осі Х вказується вік дитини в повних роках і місяцях.

вказується вік дитини в повних роках і місяцях. На осі Y вказується показник Індексу маси тіла дитини.

вказується показник Індексу маси тіла дитини. Порівняння точок, нанесених на графіки зростання дитини, з лініями z-значень визначає стан дитини і можливі проблеми.

Точка на рівні медіани або нижче одного стандартного відхилення (-1) свідчить про відсутність проблем.

Нижче -2 стандартних відхилень - виснажений, -3 стандартних відхилень - вкрай виснажений.

Показник вище 1 стандартного відхилення свідчить про можливий ризик надлишкової ваги тіла, вище 2 стандартних відхилень - про надлишкову масу тіла, а вище 3 стандартних відхилень - про ожиріння.

Окружність талії для чоловіків та жінок

Як розповіли медики, окружність талії є другим важливим об'єктивним показником, що доповнює ІМТ і відображає ризик небезпечних захворювань.

Найнижчий ризик розвитку небезпечних захворювань у жінок з окружністю талії до 79 см.

Окружність талії 80-87 см свідчить про підвищення ризику, а показник 88 см і більше є ознакою високого ризику у жінок.

Оптимальна окружність талії у чоловіків вважається до 93 см. Показники окружності талії у чоловіків ≥94 см та ≥102 см асоціюють з підвищеним та високим ризиком небезпечних захворювань відповідно, повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, що показник індексу маси тіла був розроблений бельгійським соціологом та статистиком Адольфом Кетеле у 1869 році.