Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детей

Эксперт опубликовала таблицу "wowbody app", примерно показывающую, в норме ли у вас вес, или же есть избыток/недостаток.

"Конечно же есть определенная погрешность, потому что нет возраста, пола и уточнения по мышцам. Но как ориентир чисто базовый - супер", - отмечает она.

Разъяснения по таблице определения ИМТ

Меньше 18,5 - вес ниже нормальной,

18,5 до 25 - нормальный вес,

25 -30 - избыток веса,

30-35 - ожирение 1 степени,

35-40 - ожирение 2 степени,

Более 40 - ожирение 3 степени.

Индекс массы тела - таблица (фото: wowbody app / instagram.com/anitasporty)

Как высчитать ИМТ - формула (фото: znaimo.gov.ua)

Риски для здоровья при недостатке или избытке веса

Фитнес-тренер объясняет, что как недостаток, так и избыток веса может привести к возникновению множества недугов.

"Также желание иметь вес, ниже нормального - это автоматическое вхождение в стрессовое состояние. Нормальный вес - это вес с которым человек живет максимально долго и здорово физически и ментально", - пишет она.

По словам эксперта, в Украине около 98% девушек хотят весить ниже нормы, что требует усилий больше нормы, таким образом "все желают чего-то, что нуждается в сверхусилиях и не является здоровьем".

ИМТ для детей

Индекс массы тела для взрослых и детей рассчитывается по одинаковой формуле, однако интерпретируют показатели ИМТ для детей и взрослых по-разному. Это связано с тем, что у детей и взрослых разные пропорции тела и, соответственно, соотношение роста и веса.

В министерстве здравоохранения Украины отмечают, что для детей и подростков, продолжающих расти, невозможно определить определенные показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастов и обеих половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых нормальные пределы ИМТ указаны для каждого возраста.

Оценивать индекс массы тела детей и подростков должны врачи-педиатры, семейные врачи и медсестры при осмотрах в соответствии с такими таблицами.

Для детей и подростков ИМТ - не диагностический инструмент, и используется для отслеживания рисков потенциальных проблем, связанных со здоровьем, говорится на сайте "Знаїмо", платформе о здоровом школьном питании.

Например, ребенок может иметь высокий ИМТ по своему возрасту и полу, но, чтобы определить, есть ли избыток веса проблемой, медицинский работник должен провести дополнительные исследования, в том числе сбор информации об особенностях питания и физической активности ребенка.

ИМТ для детей (фото: znaimo.gov.ua)

Таблицы оценки показателей ИМТ детей от 5 до 19 лет с учетом пола разработаны Всемирной организацией здравоохранения.

В таблицах на оси Х указывается возраст малыша в полные годы и месяцы.

указывается возраст малыша в полные годы и месяцы. На оси Y указывается показатель индекса массы тела ребенка.

указывается показатель индекса массы тела ребенка. Сравнение точек, нанесенных на графики роста ребенка, с линиями z-значений определяет состояние ребенка и возможные проблемы.

Точка на уровне медианы или ниже одного стандартного отклонения (-1) свидетельствует об отсутствии проблем.

Ниже -2 стандартных отклонений - истощенный, -3 стандартных отклонений - крайне истощен.

Показатель выше 1 стандартного отклонения свидетельствует о возможном риске избыточного веса тела, выше 2 стандартных отклонений - об избыточной массе тела, а выше 3 стандартных отклонений - об ожирении.

Окружность талии для мужчин и женщин

Как рассказали медики, окружность талии является вторым важным объективным показателем, дополняющим ИМТ и отражающим риск опасных заболеваний.

Самый низкий риск развития опасных заболеваний у женщин с окружностью талии до 79 см.

Окружность талии 80-87 см свидетельствует о повышении риска, а показатель 88 см и более является признаком высокого риска у женщин.

Оптимальная окружность талии у мужчин считается до 93 см. Показатели окружности талии у мужчин ≥94 см и ≥102 см ассоциируют с повышенным и высоким риском опасных заболеваний соответственно, сообщают в Минздраве.

Напомним, что показатель индекса массы тела был разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле в 1869 году.