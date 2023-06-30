Як зрозуміти, що у вас професійне вигорання і що з цим робити

Ознаки професійного вигорання

Зрозуміти що, у вас професійне вигорання можна за такими ознаками:

Постійна втома

Хронічне відчуття втоми, постійний брак енергії, дратівливість та сонливість. Особливо сильно це може відчуватися на початку робочого дня.

Саботаж

Людина з вигоранням може уникати певних робочих завдань, запізнюватися, а також ігнорувати прохання колег. Через брак концентрації та ентузіазму знижується якість роботи.

Проблеми із самооцінкою

Через вигорання починає здаватись, що робота немає сенсу або виконати завдання не вийде взагалі. Також з'являються сумніви щодо власної компетентності.

Наслідки вигорання

Серед головних небезпек вигорання:

нервовий зрив

депресивний стан

регулярні конфлікти з колегами

імпульсивне звільнення без запасного плану

Що робити з таким станом

Більше часу для себе

На ранніх етапах допоможе чітка межа між особистим часом та роботою, у вас має бути принаймні один вихідний на тиждень, який ви присвячуєте собі та займаєтесь тим, що вам подобається.

Особисті кордони

Попередьте колег та керівництво про те, як ви почуваєтесь та попросіть їх поважати ваші кордони: ніяких дзвінків та листів поза робочим графіком і також не турбувати під час відпустки.

Зверніться до психолога

Якщо ви відчуваєте, що вигорання вже відбулось і не допомагає навіть відпочинок краще за все буде звернутись по психологічну допомогу.