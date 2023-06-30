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Как понять, что у вас профессиональное выгорание и что с этим делать

Как понять, что у вас выгорание (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Большинство людей в основном проводят значительную часть своей жизни на работе. Однако когда она начинает отрицательно влиять на наше ментальное здоровье, это может повлиять на наше всеобщее благополучие и счастье.

О признаках профессионального выгорания, последствий и и что с этим делать, рассказали специалисты центра психологии и развития в своем Instagram.

Признаки профессионального выгорания

Понять что у вас профессиональное выгорание можно по следующим признакам:

Постоянная усталость

Хроническое чувство усталости, постоянная нехватка энергии, раздражительность и сонливость. Особенно сильно это может ощущаться в начале рабочего дня.

Саботаж

Человек с выгоранием может избегать определенных рабочих задач, опаздывать, а также игнорировать просьбы коллег. Из-за недостатка концентрации и энтузиазма снижается качество работы.

Проблемы с самооценкой

Из-за выгорания начинает казаться, что работа не имеет смысла или выполнить задание вообще не получится. Также появляются сомнения в собственной компетентности.

Последствия выгорания

Среди главных опасностей выгорания:

  • нервный срыв
  • депрессивное состояние
  • регулярные конфликты с коллегами
  • импульсивное увольнение без запасного плана

Что делать с таким состоянием

Больше времени для себя

На ранних этапах поможет четкая граница между личным временем и работой, у вас должен быть по крайней мере один выходной в неделю, который вы посвящаете себе и занимаетесь тем, что вам нравится.

Личные границы

Предупредите коллег и руководство о том, как вы чувствуете себя и попросите их уважать ваши границы: никаких звонков и писем вне рабочего графика и также не беспокоить во время отпуска.

Обратитесь к психологу

Если вы чувствуете, что выгорание уже произошло и не помогает даже отдых, лучше всего будет обратиться за психологической помощью.

Раньше мы писали о том, как сказать своему начальнику об увольнении.

Также читайте, 5 профессий, приводящих к эмоциональному выгоранию.

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