Як зрозуміти, що вашому організму не вистачає вітаміну D? Ось 5 простих ознак

Вітамін D грає ключову роль в імунітеті та загальному стані організму. Але як зрозуміти, що вам його не вистачає?
Які симптоми вкажуть, що у вас недостача вітаміну D - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Хронічна втома та слабкість
Якщо ви відчуваєте постійне виснаження навіть після повноцінного сну та відпочинку, це може бути ознакою нестачі вітаміну D. Він бере участь у виробленні енергії, а його дефіцит може спричинити відчуття виснаженості.
Поганий настрій і депресія
Вітамін D впливає на вироблення серотоніну – гормону щастя. Недостатня його кількість може призводити до дратівливості, апатії та навіть депресивних станів. Це особливо актуально навесні, коли організм адаптується до зміни сезону.
Часті застуди та ослаблений імунітет
Вітамін D відіграє важливу роль у зміцненні імунної системи. Якщо ви помітили, що після зими частіше хворієте, відчуваєте загальну слабкість або застуда триває довше, ніж зазвичай, варто перевірити рівень цього вітаміну.
Біль у кістках та м’язах
Дефіцит вітаміну D може спричинити зниження рівня кальцію в організмі, що негативно впливає на здоров’я кісток та суглобів. Якщо у вас з’явилися болі в спині, м’язах або суглобах без очевидної причини, це може бути пов’язано з нестачею цього вітаміну.
Проблеми зі сном
Недостатній рівень вітаміну D може впливати на вироблення мелатоніну - гормону, який відповідає за здоровий сон. Якщо ви стали частіше прокидатися вночі або маєте труднощі із засинанням, можливо, вашому організму бракує цього елементу.
Проводьте більше часу на сонці
Весняне сонце - найкраще природне джерело вітаміну D. Намагайтеся щодня проводити хоча б 15–30 хвилин на відкритому повітрі.
Додайте до раціону продукти, багаті на вітамін D
Серед них - жирна риба (лосось, тунець, сардини), яєчні жовтки, печінка, молочні продукти та гриби.
Приймайте добавки за рекомендацією лікаря
Якщо ви підозрюєте у себе дефіцит вітаміну D, варто здати аналіз крові та проконсультуватися з лікарем щодо прийому спеціальних добавок.
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В матеріалі використані такі джерела - МОЗ, Eating Well, Strona Zdrowia.