Как понять, что паразиты "оккупировали" ваше тело: врач назвал все симптомы
Заражение паразитами (глистами) может произойти в любой момент и не всегда это зависит от того, как вы соблюдаете гигиену. Чаще заражаются паразитами дети, тянущие все в рот.
Какие симптомы появляются при заражении паразитами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение врача Юрия Габорца в Instagram.
Специалист перечислил признаки, появляющиеся при заражении паразитами. Это:
- Тошнота утром
- Плохое самочувствие
- Аллергия на коже
- Кожа шелушится на пальцах
- Аллергические реакции на еду - может появляться и исчезать
- Скрежет зубов, также и ночью
- Слюнотечение
- Зуд в прианальном участке - особенно ночью, во время сна
- Кашель, если в легких идет кровохарканье - боль
- Нарушение работы печени - когда сдавливаются ткани эхинококковыми кистами, увеличена печень
- Застой в желчном, если есть лямблиоз
Также врач назвал и неожиданный симптом - хочется сладкого.
"Продукты жизни паразитов отравляют организм, из-за их токсинов может быть агрессия, слабость, аллергизация, нарушение работы иммунной системы, увеличение лимфоузлов, анемия, гиперактивность у детей, зуд. А в стуле можно увидеть острицы и аскариды. И самое основное - боль в участке пупка и потеря веса. Потому что паразиты забирают все питательные вещества, все витамины, активно размножаются", - добавил Юрий Габорец.
Он отметил, что дети могут быстрее подхватить паразитов, потому что все тянут в рот, общаются с животными. А вот взрослые могут подцепить паразитов из мяса или рыбы, содержащих личинки и эта пища не была достаточно термически обработана.
При наличии симптомов требуется немедленная диагностика и лечение. Для этого нужно как можно скорее обратиться к семейному врачу и получить направление на необходимые анализы.
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