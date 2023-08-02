Як зрозуміти, що ноутбук скоро зламається: тривожні сигнали

Ноутбук став повільніше працювати

За словами фахівців, операційна система Windows має властивість накопичувати "сміття", що з часом може призвести до зниження її продуктивності.

Навіть після оптимізації ОС, сліди "сміття" все одно можуть залишатися, і це призводить до сповільнення роботи ноутбука.

Однак, якщо продуктивність системи починає падати також це може бути ознакою проблем з апаратним забезпеченням. Можливо, це спричинено перегрівом пристрою або іншими несправностями. У такому разі, краще одразу звернутися до фахівців для діагностики та виявлення проблеми.

Жорсткий диск став працювати шумно і повільно

Однією з ознак неполадок роботи звичайного жорсткого диска (HDD) є збільшення рівня його шуму під час роботи та зниження показників швидкості читання та запису.

Якщо ви помітили, що ваш жорсткий диск (HDD) почав видавати гучніші звуки та став працювати набагато повільніше, ніж зазвичай, це може бути ознакою можливої поломки.

Поява спотворень на екрані монітора

Якщо на екрані монітора почали з’являтися спотворення, це може бути ознакою проблем із відеокартою. Зазвичай, такі спотворення можна спостерігати під час ігор, але якщо вони з’являються просто так, то це вже явна ознака несправності ноутбука.

В такому випадку слід провести діагностику і, можливо, повністю замінити відеокарту.

Сильний шум вентилятора в ноутбуці

Якщо шум від вентиляторів значно посилився, то це можна розглядати як серйозне попередження про перегрів компонентів ноутбука.

Причинами таких перегрівів може бути накопичення пилу або висохла термопаста. В таких випадках міняють термопасту та пошкоджені вентилятори.

Сторонні звуки пристрою

Якщо під час роботи ноут почав видавати незвичні звуки, це може бути ознакою серйозної поломки, і наступного раз пристрій взагалі не ввімкнеться.

Виникнення сторонніх звуків може вказувати на перегрів або інші проблеми. Обов’язково потрібно виявити причину їхньої появи та усунути проблему.

Раптове зависання ноутбука

Прикра ситуація, коли операційна система Windows починає зависати без певної на те причини.

У таких випадках потрібно перезавантажити ноутбук, але й може виникнути необхідність взагалі його відключити від електромережі. Наявність таких проблем може бути спричинена неполадками материнської плати або інших комплектуючих.

Мимовільні перезавантаження

Якщо ваш ноутбук мимовільно перезавантажується, то це явна ознака несправності пристрою.

Також можуть виникати ситуації, коли пристрій самостійно вимикається. Усе це свідчитиме про проблеми з оперативною пам’яттю, материнською платою або блоком живлення.

Поява помилок у журналі Windows

Фахівці рекомендують користувачам періодично заглядати в журнали Windows, щоб вчасно виявляти помилки, які можуть вказувати на можливу поломку обладнання.

І, якщо ви знайдете підозрілі записи з натяком на проблеми з комплектуючими, це може бути одним із перших сигналів до швидкої поломки ноутбука або його окремих частин.