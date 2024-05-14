Як зрозуміти, що у вас дефіцит кальцію: найважливіші ознаки

Чому кальцій такий важливий

Кальцій є одним із найвідоміших мінералів, і він бере участь у багатьох функціях організму. Він не тільки відіграє важливу роль у побудові та підтримці здоров'я кісток і зубів, але також у згортання крові, захисті від запалень та алергій, активності м'язів і нервів, а також функцій серця, легень та нирок.

Як організм реагує на нестачу кальцію

Якщо в крові недостатньо кальцію, організму доводиться покладатися на запаси кальцію і витягувати його з кісток. Тому дефіцит кальцію значно збільшує ризик переломів кісток та сприяє розвитку остеопорозу.

Існує багато причин, чому в організмі утворюється дефіцит кальцію. У цьому може бути винним є незбалансоване харчування, надмірне вживання кави, дефіцит вітаміну D або підвищене виведення кальцію нирками.

Занадто низька фізична активність або захворювання нирок, щитовидної залози також часто призводять до дефіциту кальцію.

Дефіцит кальцію може виявлятись різними симптомами.

До них відносяться:

м'язові судоми

поколювання в руках та ногах

проблеми із зубами

втома

Проблеми з концентрацією уваги

остеопороз

випадання волосся

ламкість нігтів

Проблеми із серцем та кровообігом, проблеми зі шкірою, розлади травлення чи психологічні проблеми також можуть вказувати на дефіцит кальцію.

Які продукти допоможуть наситити організм кальцієм

Щоб запобігти чи протидіяти дефіциту кальцію, важливо їсти продукти, які багаті на цей корисний мінерал.

Це не тільки молочні продукти, такі як сир, йогурти та молоко, а й зелені овочі: брокколі, капуста, рукола або шпинат, горіхи, насіння, трави (петрушка та кріп). Мінеральна вода також є добрим джерелом кальцію.

Добова потреба дорослої людини становить 1000 міліграмів.

Якщо вживання продуктів із кальцієм недостатньо, лише лікар може вам прописати прийом спеціальних добавок.

Які продукти виводять кальцій з організму

Існують продукти, які медики називають "викрадачами" цього мінералу з організму. Вони заважають засвоєнню кальцію в організмі.

До них належать: напої з кофеїном та безалкогольні напої, надто велика кількість алкоголю, плавлений сир, фастфуд, ковбасні вироби.