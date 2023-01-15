Як зрозуміти, що чоловік відчуває до вас сильні почуття: усього одна ознака

Жінки часто мучать себе здогадками, що до них відчуває насправді чоловік. Особливо, якщо він теж їй небайдужий. Але щоб зрозуміти, що чоловікові ви небайдужі, варто звернути увагу всього на одну ознаку.

Не всі знаки уваги означають щирі почуття

Якщо вам шлють сердечки у мессенджерах, чи навіть дарують квіти і подарунки – це не завжди означає, що чоловік має до вас дійсно щирі почуття.

Можливо, він хоче вас завоювати, вдовольнивши мисливський інстинкт, і не більше.

Про щирі почуття свідчить зовсім інше

Можливо, ви помічали, що ваш друг або колега намагається щоразу заступитися за вас, якщо на горизонті сварка або скандал?

Якщо ви відповіли ствердно, велика ймовірність, що чоловік у вас по вуха закоханий, бо приводу заступатися за людину, до якого не відчуваєш почуттів, просто немає.

Та й жоден чоловік не буде ризикувати репутацією заради жінки, до якої йому байдуже