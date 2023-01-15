Как понять, что мужчина испытывает к вам сильные чувства: всего один признак

Женщины часто мучают себя догадками, что к ним чувствует мужчина. Особенно, если он тоже ей неравнодушен. Но чтобы понять, что мужчине вы небезразличны, следует обратить внимание всего на один признак.

Не все знаки внимания означают искренние чувства

Если вам шлют сердечки в мессенджерах или даже дарят цветы и подарки – это не всегда означает, что мужчина имеет к вам действительно искренние чувства.

Возможно, он хочет вас завоевать, удовлетворив охотничий инстинкт, и не больше.

Об искренних чувствах свидетельствует совсем другое

Возможно, вы замечали, что ваш друг или коллега пытается каждый раз заступиться за вас, если на горизонте ссора или скандал?

Если вы ответили утвердительно, велика вероятность, что мужчина в вас по уши влюблен, ибо повода заступаться за человека, к которому не испытываешь чувств, просто нет.

Да и ни один мужчина не будет рисковать репутацией ради женщины, к которой ему безразлично.