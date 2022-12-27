Як зрозуміти, що чоловік дійсно вас кохає: проста перевірка

Дійсно закоханий чоловік буде поводити себе особливо у стосунках. І зрозуміти це можна за допомогою простої перевірки.
Протестуйте свою пару на ці 10 ознак у матеріалі Styler нижче, щоб перестати нарешті сумніватися у відданості вашого партнера.
При чому робить компліменти навіть в найбільше невдалі для твоєї зовнішності дні. Люблячий партнер підтримує впевненість своєї половинки у власній привабливості.
Закоханому чоловікові не потрібен привід. Йому не треба чекати Дня народження або 8 Березня.
Навіть якщо чоловікові не вистачає умінь в любовних утіхах, він буде робити все можливе, щоб довести тебе до оргазму.
Якщо чоловік кличе тебе на вечора в компанії зі своїми друзями, значить, він хоче завжди бути поруч з тобою.
Навіть якщо він не надто емоційний, то все одно стає поруч з тобою більш сентиментальним та м'яким.
Закоханий чоловік не віддає перевагу телефону, коли знаходиться поруч з тобою.
Коханий завжди намагається розсмішити тебе, якщо ти в поганому настрої.
Якщо ти прокидаєшся від того, що опинилася в обіймах, тримайся за цього чоловіка. Він любить тебе.
Він турбується, щоб ти безпечно дісталася додому і просить повідомити про прибуття.
Він пам'ятає все, що ти йому говорила, навіть дрібниці. Якось ти розповідала йому, що з дитинства мріяла про акваріум, і вуаля - він дарує тобі його!
Раніше ми писали, як зрозуміти, що партнер вас зраджує.
Крім того читайте, в які міфи про секс час перестати вірити.