Як зрозуміти, що чоловік дійсно вас кохає: проста перевірка

Ознаки справді закоханого чоловіка

Він вважає тебе красивою і часто говорить про це

При чому робить компліменти навіть в найбільше невдалі для твоєї зовнішності дні. Люблячий партнер підтримує впевненість своєї половинки у власній привабливості.

Він дарує тобі квіти без причини

Закоханому чоловікові не потрібен привід. Йому не треба чекати Дня народження або 8 Березня.

Він намагається задовольняти тебе в ліжку

Навіть якщо чоловікові не вистачає умінь в любовних утіхах, він буде робити все можливе, щоб довести тебе до оргазму.

Він хоче, щоб ти проводила час з його друзями

Якщо чоловік кличе тебе на вечора в компанії зі своїми друзями, значить, він хоче завжди бути поруч з тобою.

Він стає поруч з тобою "плюшевим"

Навіть якщо він не надто емоційний, то все одно стає поруч з тобою більш сентиментальним та м'яким.

Він відкладає гаджети

Закоханий чоловік не віддає перевагу телефону, коли знаходиться поруч з тобою.

Він хоче бачити твою усмішку

Коханий завжди намагається розсмішити тебе, якщо ти в поганому настрої.

Він обіймає тебе вночі

Якщо ти прокидаєшся від того, що опинилася в обіймах, тримайся за цього чоловіка. Він любить тебе.

Він непокоїться про тебе

Він турбується, щоб ти безпечно дісталася додому і просить повідомити про прибуття.

Він запам'ятовує деталі

Він пам'ятає все, що ти йому говорила, навіть дрібниці. Якось ти розповідала йому, що з дитинства мріяла про акваріум, і вуаля - він дарує тобі його!