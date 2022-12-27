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Як зрозуміти, що чоловік дійсно вас кохає: проста перевірка

Як зрозуміти, що чоловік дійсно вас кохає (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дійсно закоханий чоловік буде поводити себе особливо у стосунках. І зрозуміти це можна за допомогою простої перевірки.

Протестуйте свою пару на ці 10 ознак у матеріалі Styler нижче, щоб перестати нарешті сумніватися у відданості вашого партнера.

Ознаки справді закоханого чоловіка

  • Він вважає тебе красивою і часто говорить про це

При чому робить компліменти навіть в найбільше невдалі для твоєї зовнішності дні. Люблячий партнер підтримує впевненість своєї половинки у власній привабливості.

  • Він дарує тобі квіти без причини

Закоханому чоловікові не потрібен привід. Йому не треба чекати Дня народження або 8 Березня.

  • Він намагається задовольняти тебе в ліжку

Навіть якщо чоловікові не вистачає умінь в любовних утіхах, він буде робити все можливе, щоб довести тебе до оргазму.

  • Він хоче, щоб ти проводила час з його друзями

Якщо чоловік кличе тебе на вечора в компанії зі своїми друзями, значить, він хоче завжди бути поруч з тобою.

  • Він стає поруч з тобою "плюшевим"

Навіть якщо він не надто емоційний, то все одно стає поруч з тобою більш сентиментальним та м'яким.

  • Він відкладає гаджети

Закоханий чоловік не віддає перевагу телефону, коли знаходиться поруч з тобою.

  • Він хоче бачити твою усмішку

Коханий завжди намагається розсмішити тебе, якщо ти в поганому настрої.

  • Він обіймає тебе вночі

Якщо ти прокидаєшся від того, що опинилася в обіймах, тримайся за цього чоловіка. Він любить тебе.

  • Він непокоїться про тебе

Він турбується, щоб ти безпечно дісталася додому і просить повідомити про прибуття.

  • Він запам'ятовує деталі

Він пам'ятає все, що ти йому говорила, навіть дрібниці. Якось ти розповідала йому, що з дитинства мріяла про акваріум, і вуаля - він дарує тобі його!

Раніше ми писали, як зрозуміти, що партнер вас зраджує.

Крім того читайте, в які міфи про секс час перестати вірити.

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