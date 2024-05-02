Як зробити відео з фотографій на iPhone: корисний лайфхак, про який ви не знали

Для чого потрібна функція Live Photos на iPhone

На iPhone та iPad функція Live Photos оживляє ваші фотографії, додаючи кілька секунд відео до та після знімка. Це дозволяє створювати живий спогад, а не статичне зображення.

Живі фотографії гарні самі по собі, але їх також можна з'єднати разом, щоб створити відеомонтаж. Цей процес перетворює колекцію моментів на зв'язне оповідання і пропонує більш простий спосіб поділитися своїми спогадами і пережити їх заново.

Чи то це серія знімків з особливого заходу, з друзями або добірка повсякденних моментів, наступні кроки покажуть вам, як перетворити кілька живих фото на відео, яке може передати їх суть так, як одна фотографія.

Як на iPhone зробити відео з фотографій

У додатку "Фото" торкніться піктограми "Альбоми" в нижній частині екрана.

Перейдіть вниз до пункту "Типи мультимедіа" та натисніть "Фото Live Photos".

Натисніть "Вибрати" у верхньому правому куті, потім виберіть з цього альбому фотографії, які потрібно включити у відео, щоб на кожній з них з'явилася невелика галочка.

Натисніть на значок кола з трьома точками у нижньому правому кутку.

Виберіть "Зберегти як відео" у спливаючому меню.

Як на iPhone зробити відео з фотографій (фото: MacRumors)

От і все. Щоб переглянути щойно створене відео, поверніться до "Альбоми" та виберіть "Відео" у розділі "Типи мультимедіа".

Зверніть увагу, що відео буде датовано моментом початкової зйомки Live Photos, тому воно може не відображатись як останнє відео у вашій колекції.