Как сделать видео из фотографий на iPhone: полезный лайфхак, о котором вы не знали

В современном мире фотографии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а мобильные устройства, такие как iPhone, стали незаменимыми инструментами для создания и хранения наших ценных моментов. Однако многие пользователи не знают о том, что с их помощью можно легко создавать захватывающие видео из обычных фотографий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
На iPhone и iPad функция Live Photos оживляет ваши фотографии, добавляя несколько секунд видео до и после снимка. Это позволяет создавать живое воспоминание, а не статичное изображение.
Живые фотографии хороши сами по себе, но их также можно соединить вместе, чтобы создать видеомонтаж. Этот процесс превращает коллекцию моментов в связное повествование и предлагает более простой способ поделиться своими воспоминаниями и пережить их заново.
Будь то серия снимков с особого мероприятия, с друзьями или подборка повседневных моментов, следующие шаги покажут вам, как превратить несколько живых фото в видео, которое может передать их суть так, как одна фотография.
В приложении "Фото" коснитесь значка "Альбомы" в нижней части экрана.
Прокрутите вниз до пункта "Типы мультимедиа" и нажмите "Фото Live Photos".
Нажмите "Выбрать" в правом верхнем углу, затем выберите из этого альбома фотографии, которые вы хотите включить в видео, чтобы на каждой из них появилась небольшая галочка.
Нажмите на значок круга с тремя точками в правом нижнем углу.
Выберите "Сохранить как видео" во всплывающем меню.
Как на iPhone сделать видео из фотографий (фото: MacRumors)
Вот и все. Чтобы просмотреть только что созданное видео, вернитесь в "Альбомы" и выберите "Видео" в разделе "Типы мультимедиа".
Обратите внимание, что видео будет датировано моментом первоначальной съемки Live Photos, поэтому оно может не отображаться как последнее видео в вашей коллекции.
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