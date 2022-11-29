Як зробити свічку-обігрівач за 5 хвилин: покрокова інструкція (відео)

Через постійні вимкнення електроенергії та опалення українці змушені шукати альтернативні способи добути тепло. Допомогти у цьому може простий обігрівач-свічка, який дуже легко зробити з підручних засобів.
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За допомогою свічки-обігрівача можна злегка зігрітись. Для того, щоб обігріти кімнату, потрібно кілька таких пристосувань. Бажано їх розставити по різних кутках приміщення.
Важливо не використовувати такий обігрівач без нагляду, оскільки це пожежонебезпечно. Пам'ятайте також, що під час горіння при нестачі кисню в приміщенні утворюється чадний газ.
Що знадобиться:
Покрокова інструкція:
1. Наповніть банку олією. Кришку проткніть за допомогою викрутки і пропустіть крізь отвір гніт із натуральних ниток. Підійде шнурівка, або шнурок від толстовки.
2. Візьміть шматок дошки розміром трішки більше за банку. Саморізами прикрутіть до нього металеву пластину. На іншому кінці дощечки закріпіть консервну банку середніх розмірів шийкою вниз. Має вийти прототип "абажура".
3. Шматок фольги викладіть дно банки, щоб більша частина тепла від свічки осідала саме на стінках.
4. При горінні свічки струмінь тепла підійматиметься вгору і нагріватиме банку. Від її стінок тепло розходитиметься в сторони й нагріватиме повітря навколо.
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