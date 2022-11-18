Щоб взуття не ковзало. Прості способи, що не потребують затрат

Приклейте лейкопластир

Найпростіший спосіб зробити взуття неслизьким - приклеїти широкий лейкопластир навхрест до підошви.

Така конструкція протримається не довше трьох днів, проте можна легко і дешево зробити її заново.

Нанесіть клей

На чисту і знежирену підошву тонким шаром нанесіть клей "Момент". Зверху посипте піском. Завдяки цьому поверхня стане шорсткою. Цей спосіб зробить підошву неслизькою на три-чотири тижні.

Приклейте наждачний папір

Очистьте підошву, нанесіть клей "Момент" й нанесіть шматки наждачного паперу. Найкраще брати на тканинній основі. "Наждачку" можна зафарбувати чорним маркером, щоб вона не була помітні на підошві. Цей спосіб діятиме тиждень-два.

Зробіть легкий узор

Якщо підошва надто гладка, а її фабричний візерунок зовсім стерся, то можна нанести його наново самостійно. Подряпайте поверхню цвяхом чи гострим дротиком.

Також можна пройтись по підошві дрібною теркою. Такий метод допоможе взуттю залишитись неслизьким орієнтовно протягом місяця.

Що зробити, аби підошва зимового взуття не була слизькою (фото: pixabay.com)

Приклейте повсть

Наріжте тонкими шматками повсть (нетканий текстиль, виготовлений із волокон шерсті) й приклейте їх до очищеної підошви. Це зробить взуття неслизьким на 10 днів.

Прикріпіть будівельний скотч

Прикріпіть стрічку скотчу до підошви липкою стороною назовні. Цей спосіб найменш тривалий, його вистачить на день-два. Але його можна легко зробити заново.

Магазинні засоби

Якщо не хочете морочитись із взуттям самостійно, то можна придбати спеціальні гумові підошви. Вони кріпляться до зимових чобіт за допомогою металевих скоб й роблять їх не слизькими.

Також на підошву можна одягти спеціальні ланцюжки або обручі, які запобігають ковзанню.