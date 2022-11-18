Чтобы обувь не скользила. Простые способы, не требующие затрат

Приклейте лейкопластырь

Самый простой способ сделать обувь нескользкой - приклеить широкий лейкопластырь крест-накрест к подошве.

Такая конструкция продержится не дольше трех дней, но можно легко и дешево сделать ее заново.

Нанесите клей

На чистую и обезжиренную подошву нанесите тонким слоем клей "Момент". Сверху посыпьте песком. Благодаря этому поверхность станет шероховатой. Этот способ сделает подошву нескользкой на три-четыре недели.

Приклейте наждачную бумагу

Очистите подошву, нанесите клей "Момент" и нанесите куски наждачной бумаги. Лучше всего брать на тканевой основе. "Наждачку" можно закрасить черным маркером, чтобы она не была видна на подошве. Этот способ будет действовать неделю-две.

Сделайте легкий узор

Если подошва слишком гладкая, а ее фабричный узор совсем стерся, можно нанести его заново самостоятельно. Поцарапайте поверхность гвоздем или острой проволокой.

Также можно пройтись по подошве мелкой теркой. Такой метод поможет обуви остаться нескользким ориентировочно в течение месяца.

Что сделать, чтобы подошва зимней обуви не была скользкой (фото: pixabay.com)

Приклейте войлок

Нарежьте тонкими кусками войлок и приклейте их к очищенной подошве. Это сделает обувь нескользкой на 10 дней.

Прикрепите строительный скотч

Прикрепите ленту скотча к подошве липкой стороной кнаружи. Этот способ менее длительный, его хватит на день-два. Но его можно легко сделать заново.

Магазинные средства

Если не хотите возиться с обувью самостоятельно, то можно приобрести специальные резиновые подошвы. Они крепятся к зимним сапогам с помощью металлических скоб и делают их не скользкими.

Также на подошву можно надеть специальные цепочки или обручи, предотвращающие скольжение.