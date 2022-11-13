Як зробити найпростіший і ефективний засіб для чищення сковороди: буде як нова

При використанні цього засобу вам не доведеться відмивати руки від їдких хімічних засобів – засіб буде нетоксичним. І результат точно перевершить усі ваші очікування.

Що вам знадобиться:

Перекис водню (3%) - 2 столові ложки

Харчова сода - ½ склянки (близько 125 мл)

Засіб для миття посуду - 1 чайна ложка

Як приготувати засіб

Змішайте всі інгредієнти та збийте до утворення пишної піни. Якщо піна недостатньо пишна, можна додати ще одну ложку перекису водню. Перелийте готовий засіб у зручну пляшечку.

Як використовувати засіб для посуду

1. Нанесіть засіб на забруднену поверхню

2. Залишіть на 10-15 хвилин

3. Одягніть захисні рукавички на руки

4. Потріть сковороду або каструлю твердою щіткою з миючим засобом.

5. Промийте добре теплою водою.

Якщо посуд був забруднений або нагар вже досить старий і засох - процедуру можна повторити ще раз.