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Як зробити найпростіший і ефективний засіб для чищення сковороди: буде як нова

Фото: Як зробити найпотужніший засіб для чищення сковорідок (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Очистити сковороду, а тим більше стару радянську - дуже важка справа. І часом з такими забрудненнями не справляються дуже дорогі засоби з хімічним складом. Але є універсальний засіб, який можна зробити своїми руками й після нього ваші сковорідки та каструлі будуть як нові.

Як зробити суперефективний засіб для чищення сковороди та каструль – читайте у матеріалі нижче.

При використанні цього засобу вам не доведеться відмивати руки від їдких хімічних засобів – засіб буде нетоксичним. І результат точно перевершить усі ваші очікування.

Що вам знадобиться:

  • Перекис водню (3%) - 2 столові ложки
  • Харчова сода - ½ склянки (близько 125 мл)
  • Засіб для миття посуду - 1 чайна ложка

Як приготувати засіб

Змішайте всі інгредієнти та збийте до утворення пишної піни. Якщо піна недостатньо пишна, можна додати ще одну ложку перекису водню. Перелийте готовий засіб у зручну пляшечку.

Як використовувати засіб для посуду

1. Нанесіть засіб на забруднену поверхню

2. Залишіть на 10-15 хвилин

3. Одягніть захисні рукавички на руки

4. Потріть сковороду або каструлю твердою щіткою з миючим засобом.

5. Промийте добре теплою водою.

Якщо посуд був забруднений або нагар вже досить старий і засох - процедуру можна повторити ще раз.

До речі, раніше ми писали про те, що потрібно покласти у пральну машину під час прання взуття.

А також розповідали про те, який препарат з аптечки можна використовувати як суперзасіб на всі випадки життя.

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