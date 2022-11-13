Як зробити найпростіший і ефективний засіб для чищення сковороди: буде як нова

Очистити сковороду, а тим більше стару радянську - дуже важка справа. І часом з такими забрудненнями не справляються дуже дорогі засоби з хімічним складом. Але є універсальний засіб, який можна зробити своїми руками й після нього ваші сковорідки та каструлі будуть як нові.
Як зробити суперефективний засіб для чищення сковороди та каструль – читайте у матеріалі нижче.
При використанні цього засобу вам не доведеться відмивати руки від їдких хімічних засобів – засіб буде нетоксичним. І результат точно перевершить усі ваші очікування.
Змішайте всі інгредієнти та збийте до утворення пишної піни. Якщо піна недостатньо пишна, можна додати ще одну ложку перекису водню. Перелийте готовий засіб у зручну пляшечку.
1. Нанесіть засіб на забруднену поверхню
2. Залишіть на 10-15 хвилин
3. Одягніть захисні рукавички на руки
4. Потріть сковороду або каструлю твердою щіткою з миючим засобом.
5. Промийте добре теплою водою.
Якщо посуд був забруднений або нагар вже досить старий і засох - процедуру можна повторити ще раз.
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