Как сделать самое простое и эффективное средство для чистки сковороды: будет как новая

Очистить сковороду, а тем более еще старую советскую - очень трудное дело. И порой с такими загрязнениями не справляются даже очень дорогие средства с химическим составом. Но есть универсальное средство, которое можно сделать своими руками и после него ваши сковородки и кастрюли будут как новые.
Как сделать супер эффективное средство для чистки сковороды и кастрюль - читайте в материале ниже.
При использовании этого средства вам не придется отмывать руки от едких химических средств - средство будет нетоксичным. И результат точно превзойдет все ваши ожидания.
Смешайте все ингредиенты и взбейте до образования пышной пены. Если пена недостаточно пышная, то можно добавить еще одну ложку перекиси водорода. Перелейте готовое средство в удобную бутылочку.
1. Нанесите средство на загрязненную поверхность
2. Оставьте на 10-15 минут
3. Наденьте защитные перчатки на руки
4. Потрите сковороду или кастрюлю жесткой щеткой с моющим средством.
5. Промойте хорошо теплой водой.
Если посуда была сильно загрязнена или нагар уже довольно старый и засох - процедуру можно повторить еще раз.
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