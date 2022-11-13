Как сделать самое простое и эффективное средство для чистки сковороды: будет как новая

При использовании этого средства вам не придется отмывать руки от едких химических средств - средство будет нетоксичным. И результат точно превзойдет все ваши ожидания.

Что вам понадобится:

Перекись водорода (3%) - 2 столовых ложки

Пищевая сода - ½ стакана (около 125 мл)

Средство для мытья посуды - 1 чайная ложка

Как приготовить средство

Смешайте все ингредиенты и взбейте до образования пышной пены. Если пена недостаточно пышная, то можно добавить еще одну ложку перекиси водорода. Перелейте готовое средство в удобную бутылочку.

Как использовать средство для посуды

1. Нанесите средство на загрязненную поверхность

2. Оставьте на 10-15 минут

3. Наденьте защитные перчатки на руки

4. Потрите сковороду или кастрюлю жесткой щеткой с моющим средством.

5. Промойте хорошо теплой водой.

Если посуда была сильно загрязнена или нагар уже довольно старый и засох - процедуру можно повторить еще раз.