Як зробити макіяж у стилі гранж: блогерка поділилася простим секретом

Основні елементи макіяжу гранж

Тональна основа з ефектом шкіри

Для такого макіяжу не прийнято використовувати щільний, матовий фініш. Замість цього перевагу віддають легкому, природному покриттю, яке підкреслює текстуру шкіри, додаючи злегка тьмяний, незавершений вигляд. Іноді на шкірі може бути присутня незначна недбалість, наприклад, ледь помітні веснянки.

Темні, димчасті очі

У центрі гранж-стилю завжди були виразні очі. Тренд 2025 року - це димчастий макіяж очей із використанням темних відтінків: чорного, темно-коричневого, сірого або бордового. Застосовують як глибокі тіні, так і підводку, щоб створити ефект змащених, злегка розтушованих ліній, що надає макіяжу недбалої й трохи неакуратної атмосфери.

Підведені нижні повіки

Одна з характерних ознак гранж-стилю - акцент на нижній повіці. Це може бути як щільна лінія олівця, так і розтушована тінь, що створює ефект "потертого" макіяжу, який вносить елемент зухвалості й драми.

Грубі брови

У 2025 році грубі, злегка недбалі брови знову в моді. Вони можуть бути як натуральними, так і з легким акцентом на їхню форму і густоту, але важливо, щоб вони мали максимально природний вигляд. Це створить контраст з яскравими, виразними очима.

Блідий рум'янець або його відсутність

У гранж-стилі рум'яна часто не використовуються, а якщо і використовуються, то це дуже легкі, холодні відтінки. Обличчя може бути злегка блідим, що додає йому "занедбаності" і стилістичної виразності.

Порада: для актуальнішого й сучаснішого погляду на гранж-стиль можна зменшити кількість макіяжу та залишити акценти лише на одній частині обличчя - наприклад, акцент на очах та мінімалістичний макіяж губ.