Як зробити ідеальне селфі: прості поради, щоб вас заспамили лайками

Знайдіть правильний ракурс

Секрет успішного селфі починається з кута зйомки. Ніколи не знімайте себе знизу вгору - це деформує обличчя й підкреслює не ті деталі. Найкраще тримати камеру на рівні очей або трохи вище.

Такий кут змушує вас злегка підняти підборіддя, витягаючи лінію щелепи. Крім того, тіло здається компактнішим, а обличчя - виразнішим. Придивіться до ракурсу - він здатен змінити все!

Правильний ракурс - гарантій успіху (фото: purewow.net)

Використовуйте режим "0.5"

Функція "0.5" на смартфоні - не просто забавка покоління Z, а справжня чарівна паличка для селфі. Завдяки ширококутному об'єктиву на 13 мм, зображення стає динамічним, а тіло - стрункішим. Рука, що тримає телефон, перетворюється на елегантну лінію, яка веде до вашого обличчя.

Цей ефект видовження додає кадру глибини і стилю. Навіть при випадковій позі, результат виходить оригінальним і неординарним. Експериментуйте - "0.5" рідко підводить!

Використовуйте функцію "0.5" на смартфоні (фото: purewow.net)

Увімкніть сітку кадрування

Сітка в налаштуваннях камери - це ваша нова суперсила. Вона ділить екран на дев’ять однакових частин, що допомагає дотримуватись правила третин. Розміщуйте ключові елементи (очі, посмішку, сережки) на точках перетину ліній - це створює візуальний баланс.

Такий прийом миттєво додає вашим фото професійного вигляду. Навіть найпростіше селфі стає більш художнім і вишуканим. Знімайте ніби ненароком - і виглядайте ідеально.

Правильно використайте сітку кадрування (фото: purewow.net)

Використайте штатив

Хоч це й селфі, не обов’язково тримати телефон у руці. Використайте триногу або хоча б підставку, і одразу відкриється простір для творчості. Звільнені руки - це нові ракурси, жести, можливість зробити позу більш живою.

А якщо ще й включити таймер або серійну зйомку, можна вибрати кращий кадр із десятка. Ви зможете вдосконалювати позу поступово, не переживаючи про тримання камери. І так, це все ще селфі - просто більш прокачане.

Штатив допоможе зробити гарне фото (фото: purewow.net)