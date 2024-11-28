Як зробити головний екран на телефонах Android унікальним: 4 круті способи

Організуйте свої програми

Нові програми будуть відображатися на домашньому екрані за промовчанням, але ви можете вимкнути цю функцію. Щоб керувати цим телефоном Pixel, натисніть і утримуйте порожню частину домашнього екрана, потім виберіть “Параметри домашнього екрана” та “Додавати піктограми програм на домашній екран”. На телефонах Samsung відкрийте “Параметри” та виберіть “Домашній екран”, “Додавати нові програми на домашній екран”.

На телефонах Pixel ви можете додавати програми на домашній екран, натиснувши та утримуючи їх у меню програм, а потім перетягнувши на головний екран. На телефонах Samsung натисніть та утримуйте програму в меню програм, а потім виберіть “Додати на головний екран”.

Натисніть, утримуйте та перетягніть будь-який ярлик програми на одному з домашніх екранів, щоб перемістити його в інше місце.

Щоб створити папку на домашньому екрані, перетягніть програми один на одного; перетягніть їх назад, щоб повернути їх на домашній екран.

Кожен домашній екран має сітку, але вам не потрібно заповнювати всі слоти додатками. Ви також можете змінити розмір сітки в налаштуваннях: на телефонах Pixel перейдіть до “Шпалери та стиль”, “Домашній екран” та “Сітка програм”, а на пристроях Samsung Galaxy виберіть “Домашній екран” та “Сітка домашнього екрана”.

Відстань між програмами на головному екрані можна регулювати (фото: Lifehacker)

Додати віджети

Справжня творчість із домашнім екраном починається з додавання віджетів. Їх можна розміщувати в різних положеннях і часто встановлювати різних розмірів: доступні віджети залежать від встановлених програм і того, що розробники зробили доступним.

На телефонах Pixel та Samsung утримуйте порожню частину домашнього екрана, потім натисніть “Віджети”, щоб переглянути доступні варіанти. Віджети організовані за програмами: щоб помістити один із них на домашній екран, натисніть і утримуйте його, а потім перетягніть у потрібне положення.

У деяких випадках вам потрібно буде настроїти віджет після його розміщення (наприклад, вибрати позначку, яку ви бажаєте бачити у віджеті Gmail).

Натисніть, утримуйте та перетягніть будь-який віджет на одному з домашніх екранів, щоб перемістити його в інше місце або змінити його розмір - ручки з'являться по краях, якщо віджет можна змінювати у розмірі.

Віджети можна видалити з домашніх екранів так само, як і програми: натисніть та перетягніть на “Видалити” (телефони Pixel) або натисніть та утримуйте, а потім виберіть “Видалити” (телефони Samsung).

Якщо ви використовуєте One UI від Samsung, ви отримуєте додаткову функцію віджетів: стеки. Як випливає з назви, це віджети в тому самому місці, між якими можна перемикатися.

Щоб створити стек, натисніть та утримуйте віджет, а потім виберіть “Створити стек”. Якщо у вас вже є кілька віджетів, розташованих один над одним, опція зміниться на "Редагувати стек".

Віджети, які ви побачите, будуть залежати від встановлених у вас програм (фото: Lifehacker)

Шпалери та кольори

За вашими програмами та віджетами знаходяться шпалери та колірна тема. На телефонах Pixel відкрийте “Параметри”, потім “Шпалери та стиль”: тут можна вибрати фони для екрана блокування та домашнього екрану (натисніть “Ще шпалери”, щоб отримати більше варіантів).

Нижче також можна вибрати колірну схему – ви побачите кілька варіантів, що підходять до обраних шпалер, але ви можете вибрати будь-які кольори, які вам подобаються.

На екрані шпалер є опція "Тематичні значки", яка спробує надати іконкам на вашому домашньому екрані відтінок, що відповідає вибраним вами шпалер і кольорів Android.

Ці екрани виглядають трохи по-іншому, якщо ви використовуєте телефон Samsung Galaxy: це знову "Шпалери та стиль" в меню "Налаштування", але вам потрібно натиснути "Змінити шпалери", щоб побачити більше варіантів зображень, і "Кольорова палітра", щоб вибрати колірні схеми. Як і на телефонах Pixel, ви можете вибрати кольори, які відповідають вашим шпалерам, або щось інше.

Телефони Samsung мають додаткове меню налаштувань під назвою “Теми”, де ви можете керувати комбінаціями шпалер, кольорів та значків (дуже схоже на теми робочого столу Windows). Ви можете отримати доступ до цілого ряду тем, більшість з яких платні. Вони будуть застосовувати фони шпалер, графіку значків та колірні схеми для всього інтерфейсу вашого телефону.

Android дозволяє вибрати колірну схему, що відповідає вашим шпалерам (фото: Lifehacker)

Більше можливостей для налаштування

Якщо у вас є телефон Android, ви можете використовувати ще більше можливостей для налаштування. Наприклад, ви можете змінити розмір тексту на екрані та інших елементів. На телефонах Pixel перейдіть до "Параметри", потім "Екран і яскравість" та "Розмір шрифту та тексту". На телефонах Samsung відкрийте “Параметри” та виберіть “Екран”, “Розмір шрифту та стилю”.

Зміни, внесені тут, вплинуть на текст, віджети та піктограми, які ви бачите на ваших домашніх екранах. У цих меню відображення ви також можете отримати доступ до темного режиму, який надає всім екранним елементам (включаючи на домашньому екрані) темніший вигляд. Можна навіть запланувати включення темного режиму в певний час.

Існують сторонні лаунчери, які повністю замінюють та переробляють ваші домашні екрани, надаючи телефону нового свіжого вигляду. Smart Launcher і Nova Launcher - два з найстаріших і найпопулярніших.

Ви також можете легко переключатися між лаунчерами на домашньому екрані: на телефонах Pixel відкрийте “Параметри”, потім виберіть “Програми”, “За замовчуванням” та “Домашня програма”.

Якщо ви використовуєте телефон Samsung, виберіть «Програми», «Вибрати програми за замовчуванням» та «Домашня програма». Кожен окремий лаунчер також матиме власні налаштування, до яких можна отримати доступ з цих же екранів.

Розмір та стиль шрифту також можна налаштувати (фото: Lifehacker)