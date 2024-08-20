Як зробити екран вашого iPhone більш зручним для читання: 10 корисних порад

Збільште розмір шрифту на дисплеї iPhone

Перший крок до більш читаного тексту на iPhone - збільшення розміру шрифту. Перейдіть до "Налаштування", потім "Дисплей і яскравість", далі "Розмір тексту". Посуньте повзунок праворуч, щоб збільшити розмір шрифту у всій системі iOS.

Багато додатків для iPhone використовують системні налаштування розміру шрифту за замовчуванням, тому зміна їх також зробить більш читаним текст.

Якщо ви вважаєте, що найбільший розмір шрифту недостатній, ви можете збільшити його ще більше, перейшовши в "Налаштування", далі "Універсальний доступ", "Дисплей і розмір тексту", потім "Більший текст" і включивши "Більші розміри доступності ”.

Після цього ви побачите додаткові варіанти розміру шрифту на повзунці внизу сторінки. Ви навіть можете встановити унікальний розмір шрифту для кожного додатка.

Збільште розмір шрифту на екрані iPhone (фото: Lifehacker)

Жирний текст на iPhone змінює правила гри

Для деяких людей використання жирного тексту в системі iOS набагато корисніше, ніж збільшення розміру шрифту. Увімкніть його, перейшовши до "Налаштування", потім "Дисплей і яскравість" і активувавши "Жирний текст".

Додати жирний текст (фото: Lifehacker)

Перемкніть iPhone у темний режим

Ви можете зробити текст і навіть зображення більш видимими за допомогою темної теми. Однак це не рекомендується всім, тому що деяким людям важко читати білий текст на чорному тлі.

Використання темного режиму дозволяє читати все набагато легше. Увімкніть темний режим на вашому iPhone, перейшовши в “Налаштування”, потім “Дисплей та яскравість” та “Темний”.

Перемкніть iPhone у темний режим (фото: Lifehacker)

Збільште повідомлення, тексти та значки на iPhone

Зростання розміру шрифту не збільшує розмір банера повідомлень на iPhone, текстових повідомлень або значків.

Щоб це зробити, перейдіть у “Налаштування”, потім “Дисплей та яскравість”, далі “Масштабування екрана” та виберіть “Більш великий текст”. Потім натисніть "Встановити" у верхньому правому кутку. Вам потрібно буде перезавантажити ваш iPhone, щоб зміни набули чинності.

Збільште сповіщення, тексти та значки на iPhone (фото: Lifehacker)

Збільште значки на iPhone за допомогою iOS 18

З iOS 18 ви можете зробити піктограми додатків на головному екрані ще більше. Це працює шляхом видалення назв застосунків з головного екрана вашого iPhone, що дає значкам більше місця.

На момент написання цього тексту iOS 18 доступний як публічна бета-версія із запланованим релізом восени 2024 року. Щоб скористатися цією функцією, натисніть і утримуйте порожню частину екрана та виберіть "Налаштувати", а потім "Великий".

Збільшіть значки на iPhone за допомогою iOS 18 (фото: Lifehacker)

Збільште контрастність, щоб розрізняти кольори переднього плану та фону

Ви коли-небудь відчували, що колір переднього плану деяких елементів меню зливається із тлом? Щоб виправити це, збільште контраст між кольорами переднього та заднього плану у iOS.

Перейдіть у “Параметри”, далі “Універсальний доступ”, потім “Дисплей та розмір тексту” та увімкніть “Збільшити контрастність”.

Якщо вам важко розрізнити певні кольори, можна також увімкнути “Розрізняти без кольору” на тій же сторінці. Це видаляє елементи інтерфейсу користувача, які покладаються тільки на колір для передачі інформації.

Збільште контрастність (фото: Lifehacker)

Зробіть кнопки помітнішими

Деяким людям може бути важко знайти кнопки на екранах. На щастя, є зручна функція доступності iPhone, яка дозволяє легше виявляти кнопки, підкреслюючи їх так само, як веб-сторінки відображають гіпертекстові посилання.

Увімкніть цю функцію, перейшовши в “Налаштування”, потім “Універсальний доступ”, далі “Дисплей та розмір тексту” та увімкнувши “Форми кнопок”.

Зробіть кнопки помітнішими (фото: Lifehacker)

Додайте мітки, щоб легше визначити, увімкнено або вимкнено опцію

Якщо вам важко визначити, увімкнена або вимкнена опція на вашому iPhone, ви можете спростити розрізнення між ними, додавши позначки Увімк/Вимк до їх перемикачів.

Перейдіть у “Налаштування”, потім “Універсальний доступ”, після цього “Дисплей та розмір тексту” та увімкніть “Вимкн/Вимк”. Кожен перемикач показуватиме коло, коли він вимкнений, і вертикальну лінію, коли він увімкнений.

Додайте мітки (фото: Lifehacker)

Використовуйте лупу для легшого перегляду реальних об'єктів

Ваш iPhone поставляється із вбудованою лупою. Вона призначена для використання в якості як функції доступності, але може бути корисна в будь-який час, коли вам потрібно розглянути щось поблизу.

Якщо вам важко читати дрібний текст у книзі, наприклад, ви можете запустити лупу і використовувати камеру вашого iPhone для збільшення зображення.

Лупа попередньо завантажена як додаток на ваш iPhone. Знайдіть його за допомогою пошуку Spotlight або бібліотеки застосунків; коли Лупа відкрита, ви можете використовувати повзунок поруч із значком лупи для збільшення реальних об'єктів.

(фото: Lifehacker)

Збільште масштаб екрану iPhone

Ваш iPhone дозволяє вам збільшувати зображення. Ті, хто страждає від поганого зору, найбільше виграють від цієї функції, що дозволяє збільшити практично все на вашому екрані.

Ви можете включити це, перейшовши в "Налаштування", далі "Універсальний доступ", "Збільшення", увімкнувши саме Збільшення. Тепер використовуйте три пальці для подвійного натискання на екран. Це дозволить вам значно збільшити зображення.

Ви також можете використовувати жест перетягування трьома пальцями для переміщення екраном. Коли закінчите, двічі торкніться екрана трьома пальцями, щоб зменшити масштаб.

Збільште масштаб екрану (фото: Lifehacker)