Как сделать экран вашего iPhone более удобным для чтения: 10 полезных советов

Некоторым людям нравятся стандартные микроскопические размеры шрифта, но другие предпочитают везде видеть крупный и жирный текст. К счастью, есть способы сделать его более читаемым, а также улучшить видимость всего остального.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Первый шаг к более читаемому тексту на iPhone - увеличение размера шрифта. Перейдите в “Настройки”, затем “Дисплей и яркость”, далее “Размер текста”. Передвиньте ползунок вправо, чтобы увеличить размер шрифта во всей системе iOS.
Многие приложения для iPhone используют системные настройки размера шрифта по умолчанию, поэтому изменение их также сделает текст более читаемым.
Если вы считаете, что самый большой размер шрифта недостаточный, вы можете увеличить его еще больше, перейдя в “Настройки”, далее “Универсальный доступ”, “Дисплей и размер текста”, затем “Более крупный текст” и включив “Более крупные размеры доступности”.
После этого вы увидите дополнительные варианты размера шрифта на ползунке внизу страницы. Вы даже можете установить уникальный размер шрифта для каждого приложения.
Увеличьте размер шрифта на дисплее iPhone (фото: Lifehacker)
Для некоторых людей использование жирного текста во всей системе iOS гораздо полезнее, чем увеличение размера шрифта. Включите его, перейдя в “Настройки”, затем “Дисплей и яркость” и активировав “Жирный текст”.
Добавьте жирный текст (фото: Lifehacker)
Вы можете сделать текст и даже изображения более видимыми, используя темную тему. Однаок это не рекомендуется всем, потому что некоторым людям трудно читать белый текст на черном фоне.
Использование темного режима позволяет читать все гораздо легче. Включите темный режим на вашем iPhone, перейдя в “Настройки”, затем “Дисплей и яркость” и “Темный”.
Переключите iPhone в темный режим (фото: Lifehacker)
Возрастание размера шрифта не увеличивает размер баннера уведомлений на вашем iPhone, текстовых сообщений или значков.
Чтобы сделать это, перейдите в “Настройки”, затем “Дисплей и яркость”, далее “Масштабирование экрана” и выберите “Более крупный текст”. Затем нажмите “Установить” в правом верхнем углу. Вам нужно будет перезагрузить ваш iPhone, чтобы изменения вступили в силу.
Увеличьте уведомления, тексты и значки на iPhone (фото: Lifehacker)
С iOS 18 вы можете сделать значки приложений на главном экране еще больше. Это работает путем удаления названий приложений с главного экрана вашего iPhone, что дает значкам больше места.
На момент написания этого текста iOS 18 доступен в качестве публичной бета-версии с запланированным релизом осенью 2024 года. Чтобы использовать эту функцию, нажмите и удерживайте пустую часть экрана и выберите "Настроить", а затем "Большой".
Увеличьте значки на iPhone с помощью iOS 18 (фото: Lifehacker)
Вы когда-нибудь чувствовали, что цвет переднего плана некоторых элементов меню сливается с фоном? Чтобы исправить это, увеличьте контраст между цветами переднего и заднего плана в iOS.
Перейдите в “Настройки”, далее “Универсальный доступ”, затем “Дисплей и размер текста” и включите “Увеличить контрастность”.
Если вам трудно различить определенные цвета, вы также можете включить “Различать без цвета” на той же странице. Это удаляет элементы пользовательского интерфейса, которые полагаются только на цвет для передачи информации.
Увеличьте контрастность (фото: Lifehacker)
Некоторым людям может быть трудно найти кнопки на экранах. К счастью, есть удобная функция доступности iPhone, которая позволяет легче обнаруживать кнопки, подчеркивая их, так же, как веб-страницы отображают гипертекстовые ссылки.
Включите эту функцию, перейдя в “Настройки”, затем “Универсальный доступ”, далее “Дисплей и размер текста” и включив “Формы кнопок”.
Сделайте кнопки более заметными (фото: Lifehacker)
Если вам трудно определить, включена или выключена опция на вашем iPhone, вы можете упростить различение между ними, добавив метки Вкл/Выкл к их переключателям.
Перейдите в “Настройки”, затем “Универсальный доступ”, после этого “Дисплей и размер текста” и включите “Метки Вкл/Выкл”. Каждый переключатель будет показывать круг, когда он отключен, и вертикальную линию, когда он включен.
Добавьте метки (фото: Lifehacker)
Ваш iPhone поставляется со встроенной лупой. Она предназначена для использования в качестве функции доступности, но может быть полезна в любое время, когда вам нужно рассмотреть что-то вблизи.
Если вам трудно читать мелкий текст в книге, например, вы можете запустить Лупу и использовать камеру вашего iPhone для увеличения изображения.
Лупа предварительно загружена как приложение на ваш iPhone. Найдите его с помощью поиска Spotlight или библиотеки приложений; когда Лупа открыта, вы можете использовать ползунок рядом со значком лупы для увеличения реальных объектов.
(фото: Lifehacker)
Ваш iPhone позволяет вам увеличивать изображение. Те, кто страдает от плохого зрения, больше всего выиграют от этой функции, которая позволяет увеличить практически все на вашем экране.
Вы можете включить это, перейдя в “Настройки”, далее “Универсальный доступ”, “Увеличение”, включив само Увеличение. Теперь используйте три пальца для двойного нажатия на экран. Это позволит вам значительно увеличить изображение.
Вы также можете использовать жест перетаскивания тремя пальцами для перемещения по экрану. Когда закончите, дважды коснитесь экрана тремя пальцами, чтобы уменьшить масштаб.
Увеличьте масштаб экрана (фото: Lifehacker)
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