Як зробити двір охайним і затишним за допомогою простого газону

Весна - ідеальний час, щоб перетворити свій двір на оазис затишку й стилю. І найпростіший спосіб - створити зелений газон, який стане не тільки естетичною прикрасою, а й практичною частиною ландшафту.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як посадити та виростити красивий газон на своєму дворі.

Газон - це більше, ніж просто трава

Газон - це не лише красиво, це ще й зручно та корисно. Він поглинає пил, зменшує температуру повітря біля будинку, знижує рівень шуму. Зелений простір навколо дому заспокоює нервову систему і покращує загальний настрій.

Крім того, він знижує кількість бур’янів, а отже, економить ваш час і сили на прополювання. На газоні приємно грати дітям, відпочивати в гамаку, ставити лежаки або накривати пікнік.

Газон гармонійно підкреслює клумби, альпінарії, декоративні водойми - він, наче зелений килим, надає цілісності та свіжості всій ділянці. Крім того, трав’яне покриття захищає ґрунт від ерозії, зволожує повітря й навіть пригнічує бур’яни.

Плануємо газон з розумом

Створення гарного газону починається задовго до першого посіву. Спершу варто накреслити схему - врахувати, де ростуть дерева, клумби, доріжки, щоб згодом було зручно стригти траву.

Далі йде очищення території: видалення бур’янів вручну або за допомогою гербіцидів.

Потім - обробка ґрунту на глибину приблизно 20 см, щоб коріння трави добре укріпилося.

Важливо ідеально вирівняти землю: у поглибленнях навесні вода застоюється, трава підгниває або вимерзає. І не забудьте про добрива - азот, калій, фосфор або готові суміші з магазину, які слід підібрати за типом ґрунту.

Як отримати густий та рівний газон

Коли ґрунт готовий - час сіяти! Краще обирати спокійну, безвітряну погоду. Розділіть ділянку на квадрати, а насіння - на відповідну кількість порцій, і сіяйте їх перехресно: вздовж і впоперек. Це забезпечить рівномірний розподіл і щільне покриття.

Глибина загортання - близько 1,5 см, залежно від розміру насіння. Після посіву обов’язково ущільніть ґрунт катком, щоб насіння не змив дощ. Поливати варто дрібним розпилом - і регулярно, щоб не утворювались калюжі, інакше насіння просто вимивається.

Газон - чудове місце для відпочинку усіє родини (фото: Freepik.com)

Яку траву обрати для газону

Найкращий варіант для дачі - це суміш газонних трав, а не один вид. Такий мікс краще пристосовується до зміни погоди, менше хворіє і виглядає естетично протягом усього сезону.

Наприклад, костриця створює основний фон, райграс додає щільності, тонконіг - шовковистості, а мітлиця - м’якості. Витрати залежать від складу - в середньому 30-50 г на квадратний метр.

Якщо у вас мало часу на догляд, обирайте низькорослі сорти - вони ростуть повільніше й потребують менше стрижок. Але навіть у цьому разі не забудьте вивчити особливості кожного виду перед посадкою.

Як правильно доглядати за газоном

Полив, стрижка, підсів - ось три головні пункти догляду за газоном. Поливати потрібно регулярно, особливо в перші тижні після посіву - поки трава не вкоріниться.

Скошувати слід по сухій траві, коли вона досягне 8-10 см у висоту, і прибирати лише 1-2 см з верхівки. Згодом можна регулювати висоту стрижки на власний розсуд, але не нижче 5 см.

Якщо з’являються лисини - не панікуйте: просто підсипте родючого ґрунту, підсійтесь і добре полийте. За такого догляду газон не просто виживе - він розквітне!