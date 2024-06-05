Як зробити довгий скриншот на iPhone: покрокова інструкція

Зробити звичайний скріншот на iPhone напевно вже стало звичною справою. Але що робити, якщо потрібно захопити всю сторінку сайту, PDF-файл, електронний лист, нотатку чи об'єднати кілька окремих скриншотів?
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин у сфері Apple 9to5Mac розповідає, як зробити довгий скриншот на iPhone.
Завдяки цій вбудованій функції, створення довгого скриншота ("Скриншот всієї сторінки") дозволяє зберегти у форматі PDF весь вміст документа, веб-сторінки, нотатки або електронного листа у додатках Apple.
Як зробити довгий скриншот на iPhone (фото: 9to5Mac)
Вбудована функція iOS відмінно підходить для більшості випадків, але існують ситуації, коли вам можуть знадобитися інші додатки.
Picsew
Скриншот
Tailor
Скриншот
Обидва додатки можна безкоштовно спробувати перед покупкою повної версії через вбудовані покупки.
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