Как сделать длинный скриншот на iPhone: пошаговая инструкция

Сделать обычный скриншот на iPhone, наверное, уже стало привычным делом. Но что делать, если нужно захватить всю страницу сайта, PDF-файл, электронное письмо, заметку или объединить несколько отдельных скриншотов?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей в сфере Apple 9to5Mac рассказывает, как сделать длинный скриншот на iPhone.
Благодаря этой встроенной функции, создание длинного скриншота ("Скриншот всей страницы") позволяет сохранить в формате PDF все содержимое документа, веб-страницы, заметки или электронного письма в приложениях Apple.
Как сделать длинный скриншот на iPhone (фото: 9to5Mac)
Встроенная функция iOS отлично подходит для большинства случаев, но существуют ситуации, когда вам могут понадобиться сторонние приложения.
Picsew
Скриншот
Tailor
Скриншот
Оба приложения можно бесплатно попробовать перед покупкой полной версии через встроенные покупки.
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