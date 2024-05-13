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Як зробити вдома напій, який називають еліксиром молодості

Як дома зробити комбучу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Комбуча - це газований кисло-солодкий напій, який готують на основі чаю. Основними інгредієнтами чайного гриба є дріжджі, цукор і чорний чай, а сам чайний гриб лягає в основу напою. Цей напій дуже корисний, але в магазинах продається не по низьких цінах.

Як зробити комбучу вдома, ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис кулінарки Дарини Дорошкевич в Instagram.

Як зробити комбучу вдома

Вам обов'язково для неї потрібен чайний гриб - це основа цього напою.

Далі вам потрібно 100-150 г цукру, трьохлітрова банка та чай. Краще взяти крупнолистовий зелений чай без ароматизаторів. Чаю потрібно 1,5-2 ст. ложки.

Покрокове приготування

В банку 3 літри додайте цукор, чай, залийте окропом майже повністю. Коли чай охолоне до кімнатної температури, додайте чайний гриб. Закрийте кришкою, 3-4 дні не чіпайте.

Коли напій настоїться, обовʼязково процідіть його, розлийте по пляшкам, поставте в холодильник. І водночас ви можете поставити нову порцію комбучі.

До речі, ви можете  додавати у напій ягоди та інші соки.

Чим корисна комбуча

Напій, отриманий з чайного гриба, називають еліксиром молодості через його цілющі властивості. Комбуча складається з комплексу цінних речовин:

  • оцтової, молочної, щавлевої і глюконової кислоти;
  • ферментів - каталази, амілази, ліпази і протеази;
  • ліпідів;
  • хлорофілу;
  • вітамінів С, PP, D, В;
  • дубильних і смолистих речовин;
  • кофеїну;
  • глікозидів, альдегідів та ін.

 

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