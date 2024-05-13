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Как сделать дома напиток, который называют эликсиром молодости

Как дома сделать комбучу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Комбуча - это газированный кисло-сладкий напиток, который готовят на основе чая. Основными ингредиентами чайного гриба являются дрожжи, сахар и черный чай, а сам чайный гриб ложится в основу напитка. Этот напиток очень полезен, но в магазинах продается пот высоким ценам.

Как сделать комбучу дома, делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кулинара Дарьи Дорошкевич в Instagram.

Как сделать комбучу дома

Вам обязательно для нее нужен чайный гриб - это основа этого напитка.

Дальше вам нужно 100-150 г сахара, трехлитровая банка и чай. Лучше взять крупнолистовой зеленый чай без ароматизаторов. Чая требуется 1,5-2 ст. ложки.

Пошаговое приготовление

В банку 3 литра добавьте сахар, чай, залейте крутым кипятком почти полностью. Когда чай остынет до комнатной температуры, добавьте чайный гриб. Закройте крышкой, 3-4 дня не трогайте.

Когда напиток настоится, обязательно процедите его, разлейте по бутылкам, поставьте в холодильник. И в то же время, вы можете поставить новую порцию комбучи.

Кстати, вы можете добавлять в напиток ягоды и другие соки.

Чем полезна комбуча

Напиток, полученный из чайного гриба, называют эликсиром молодости из-за его целебных свойств. Комбуча состоит из комплекса ценных веществ:

  • уксусной, молочной, щавелевой и глюконовой кислоты;
  • ферментов - каталазы, амилазы, липазы и протеазы;
  • липидов;
  • хлорофилла;
  • витаминов С, РР, D, В;
  • дубильных и смолистых веществ;
  • кофеина;
  • гликозидов, альдегидов и т.д.
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