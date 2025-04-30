Сезон змій розпочався: що заборонено робити при укусі і чи треба висмоктувати отруту

На Закарпатті уже зафіксовали перший випадок укусу змії цього року. Постраждалий 64-річний чоловік звернуся за допомогою до Рахівської районної лікарні.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення 103 Закарпаття у Facebook розповідає, як правильно надавати домедичну допомогу у разі укусу змії.

Додамо також, що на Закарпатті закликали місцевих та гостей регіону бути особливо обережними під час прогулянок на природі, одягати закрите взуття та одяг, а також уважно дивитися під ноги.

У найтяжчих випадках симптоми проявляються через 15-30 хвилин:

"У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Не панікуйте і пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті", - наголошують медики.

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