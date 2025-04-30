Сезон змій розпочався: що заборонено робити при укусі і чи треба висмоктувати отруту
На Закарпатті уже зафіксовали перший випадок укусу змії цього року. Постраждалий 64-річний чоловік звернуся за допомогою до Рахівської районної лікарні.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення 103 Закарпаття у Facebook розповідає, як правильно надавати домедичну допомогу у разі укусу змії.
Перша домедична допомога при укусі змії
"У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Не панікуйте і пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті", - наголошують медики.
Як надати першу домедичну допомогу:
- зберігайте спокій;
- знерухомте постраждалу кінцівку;
- постраждалий має пити багато води;
- накладіть на рану стерильну пов’язку з антисептиком;
- з ураженої кінцівки зніміть одяг, прикраси чи взуття;
- дайте ліки проти алергії;
- під час транспортування покладіть уражену кінцівку на підвищення;
- прикладіть до місця укусу лід, обгорнутий у тканину.
Що не можна робити при укусі змії
У разі укусу змії:
- не висмоктуйте отруту;
- не накладайте джгут;
- не припікайте рану;
- не вживайте спиртне.
У найтяжчих випадках симптоми проявляються через 15-30 хвилин:
- запаморочення;
- нудота;
- блювота;
- діарея;
- підвищене потовиділення;
- тахікардія;
- втрата свідомості;
- набряк тканин;
- запалення лімфатичних вузлів.
Отрута гадюки викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові людини. Після укусу виникає болючий набряк із множинними дрібними крововиливами - геморагіями.
Додамо також, що на Закарпатті закликали місцевих та гостей регіону бути особливо обережними під час прогулянок на природі, одягати закрите взуття та одяг, а також уважно дивитися під ноги.
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