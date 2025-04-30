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Сезон змій розпочався: що заборонено робити при укусі і чи треба висмоктувати отруту

Середа 30 квітня 2025 17:43
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Сезон змій розпочався: що заборонено робити при укусі і чи треба висмоктувати отруту Сезон змій уже розпочався (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

На Закарпатті уже зафіксовали перший випадок укусу змії цього року. Постраждалий 64-річний чоловік звернуся за допомогою до Рахівської районної лікарні.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення 103 Закарпаття у Facebook розповідає, як правильно надавати домедичну допомогу у разі укусу змії.

Перша домедична допомога при укусі змії

"У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Не панікуйте і пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті", - наголошують медики.

Як надати першу домедичну допомогу:

  • зберігайте спокій;
  • знерухомте постраждалу кінцівку;
  • постраждалий має пити багато води;
  • накладіть на рану стерильну пов’язку з антисептиком;
  • з ураженої кінцівки зніміть одяг, прикраси чи взуття;
  • дайте ліки проти алергії;
  • під час транспортування покладіть уражену кінцівку на підвищення;
  • прикладіть до місця укусу лід, обгорнутий у тканину.

Що не можна робити при укусі змії

У разі укусу змії:

  • не висмоктуйте отруту;
  • не накладайте джгут;
  • не припікайте рану;
  • не вживайте спиртне.

У найтяжчих випадках симптоми проявляються через 15-30 хвилин:

  • запаморочення;
  • нудота;
  • блювота;
  • діарея;
  • підвищене потовиділення;
  • тахікардія;
  • втрата свідомості;
  • набряк тканин;
  • запалення лімфатичних вузлів.

Отрута гадюки викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові людини. Після укусу виникає болючий набряк із множинними дрібними крововиливами - геморагіями.

Додамо також, що на Закарпатті закликали місцевих та гостей регіону бути особливо обережними під час прогулянок на природі, одягати закрите взуття та одяг, а також уважно дивитися під ноги.

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Раніше ми розповідали про гігантські види змій і про те, де можна на них натрапити.

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