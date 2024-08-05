Як знайти свої найстаріші публікації в соціальних мережах та видалити їх: інструкція

В епоху цифрової інформації наші публікації у соціальних мережах залишаються з нами на довгі роки. Іноді хочеться видалити старі пости, щоб звільнити простір для нових думок чи прибрати вже неактуальні публікації.
Як швидко і ефективно відшукати та видалити старі публікації в соціальних мережах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Якщо ви були серед перших користувачів Facebook, то пам'ятайте, що особисті статуси були набагато поширенішими, ніж зараз - люди навіть писали на стінах один одного, як у MySpace.
Як знайти свої найстаріші пости на веб-версії Facebook:
Як знайти свої найстаріші пости на мобільному пристрої:
На мобільному пристрої це трохи складніше: не можна просто перейти до конкретного року, потрібно перегортати календар.
Як дізнатися, коли ви приєдналися до Facebook
На веб-версії:
На мобільному додатку:
Виберіть фотографію профілю у верхньому правому куті.
Перейдіть до "Налаштування та конфіденційність", потім "Налаштування", далі "Центр акаунтів", "Ваша інформація та дозволи", "Доступ до вашої інформації" та "Особиста інформація".
Як і у веб-версії, якщо ви знайдете розділ "Інформація профілю", ви побачите дату створення облікового запису.
Якщо у вас багато постів для перегляду, можна використовувати інші фільтри (наприклад, місяць), щоб звузити результати. Якщо ви бажаєте видалити якийсь пост, просто натисніть на три точки поруч із ним і виберіть "Видалити пост".
Якщо ви хочете відправитися в подорож по спогадах (і якщо ви ще не деактивували свій обліковий запис), ви можете знайти свої найстаріші твіти декількома способами, але використання вбудованого пошуковика платформи є найпростішим.
Зайдіть на X через веб-браузер, потім:
Якщо ви не пам'ятаєте, коли приєдналися до платформи, перейдіть до свого профілю; дата приєднання має бути вказана під вашим описом.
Якщо ви хочете використовувати мобільний додаток X, ви можете використовувати ті ж пошукові запити, що й вище, щоб знайти свої твіти. Просто натисніть значок лупи внизу екрана, щоб перейти до пошукового рядка.
Instagram з'явився на кілька років пізніше за Facebook і X, вперше відкрившись для публіки в 2010 році. Це багато років для накопичення фотографій та відео у вашій публічній стрічці, навіть якщо більшість активності в Instagram зосереджена на історіях, які автоматично зникають.
Найкраще використовувати мобільний додаток Instagram:
Ваші перші пости в Instagram з'являться вгорі екрану. Якщо ви хочете уточнити пошук, натисніть на меню "Всі дати", яке дозволить вам шукати пости в Instagram в певному діапазоні дат.
Якщо ви бажаєте видалити якийсь пост зі свого профілю Instagram, натисніть на пост, потім на три точки у правому верхньому куті та виберіть "Видалити". Те саме меню дозволяє архівувати пост, що означає, що ви все ще можете його бачити (і всі коментарі та лайки), але він прихований від інших.
Нагадаємо, що Instagram дозволить користувачам створювати версії себе за допомогою штучного інтелекту.
А ще ми писали, що в Meta зробили важливу заяву щодо майбутнього Facebook.