Як знайти свої найстаріші публікації в соціальних мережах та видалити їх: інструкція

Facebook

Якщо ви були серед перших користувачів Facebook, то пам'ятайте, що особисті статуси були набагато поширенішими, ніж зараз - люди навіть писали на стінах один одного, як у MySpace.

Як знайти свої найстаріші пости на веб-версії Facebook:

Виберіть своє ім'я (ліворуч), щоб відкрити профіль

У верхній частині колонки з вашими постами (прямо під полем "Що у вас на думці?") знайдіть та натисніть кнопку "Фільтри"

Використовуйте меню "Перейти до", щоб знайти рік, коли ви приєдналися до Facebook

Натисніть "Готово", щоби побачити пости за цей рік

Як знайти свої найстаріші пости на мобільному пристрої:

Відкрийте свій профіль Facebook у мобільному додатку

Прокрутіть вниз до своїх постів і знайдіть посилання "Фільтри" праворуч

На мобільному пристрої це трохи складніше: не можна просто перейти до конкретного року, потрібно перегортати календар.

Як дізнатися, коли ви приєдналися до Facebook

На веб-версії:

Відкрийте Facebook та натисніть на свою фотографію профілю

Виберіть "Параметри та конфіденційність" та "Параметри"

Знайдіть "Центр облікових записів" праворуч на сторінці. Виберіть його, а потім перейдіть до "Ваша інформація та дозволи", далі "Доступ до вашої інформації" та "Особиста інформація"

Дата створення вашого облікового запису буде першим рядком у розділі "Інформація профілю"

На мобільному додатку:

Виберіть фотографію профілю у верхньому правому куті.

Перейдіть до "Налаштування та конфіденційність", потім "Налаштування", далі "Центр акаунтів", "Ваша інформація та дозволи", "Доступ до вашої інформації" та "Особиста інформація".

Як і у веб-версії, якщо ви знайдете розділ "Інформація профілю", ви побачите дату створення облікового запису.

Якщо у вас багато постів для перегляду, можна використовувати інші фільтри (наприклад, місяць), щоб звузити результати. Якщо ви бажаєте видалити якийсь пост, просто натисніть на три точки поруч із ним і виберіть "Видалити пост".

X/Twitter

Якщо ви хочете відправитися в подорож по спогадах (і якщо ви ще не деактивували свій обліковий запис), ви можете знайти свої найстаріші твіти декількома способами, але використання вбудованого пошуковика платформи є найпростішим.

Зайдіть на X через веб-браузер, потім:

Введіть "(від:ваше_ім'я_користувача) до:гггг-мм-дд з:гггг-мм-дд" у пошуковий рядок у верхній частині сторінки

Змініть ім'я користувача на свій ідентифікатор X, змініть дати та натисніть Enter

Натисніть на вкладці "Останні" вгорі, щоб відсортувати пости за хронологією

Щоб видалити твіт, натисніть на три точки поруч із ним, потім натисніть "Видалити"

Якщо ви не пам'ятаєте, коли приєдналися до платформи, перейдіть до свого профілю; дата приєднання має бути вказана під вашим описом.

Якщо ви хочете використовувати мобільний додаток X, ви можете використовувати ті ж пошукові запити, що й вище, щоб знайти свої твіти. Просто натисніть значок лупи внизу екрана, щоб перейти до пошукового рядка.

Instagram

Instagram з'явився на кілька років пізніше за Facebook і X, вперше відкрившись для публіки в 2010 році. Це багато років для накопичення фотографій та відео у вашій публічній стрічці, навіть якщо більшість активності в Instagram зосереджена на історіях, які автоматично зникають.

Найкраще використовувати мобільний додаток Instagram:

Натисніть свою аватарку (внизу справа)

Натисніть три горизонтальні лінії (зверху праворуч)

Виберіть "Ваша активність" та "Публікації"

Натисніть "Від нових до найстаріших" та змініть значення на "Від старих до найновіших"

Ваші перші пости в Instagram з'являться вгорі екрану. Якщо ви хочете уточнити пошук, натисніть на меню "Всі дати", яке дозволить вам шукати пости в Instagram в певному діапазоні дат.

Якщо ви бажаєте видалити якийсь пост зі свого профілю Instagram, натисніть на пост, потім на три точки у правому верхньому куті та виберіть "Видалити". Те саме меню дозволяє архівувати пост, що означає, що ви все ще можете його бачити (і всі коментарі та лайки), але він прихований від інших.