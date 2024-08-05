Как найти свои самые старые публикации в социальных сетях и удалить их: инструкция

В эпоху цифровой информации наши публикации в социальных сетях остаются с нами на долгие годы. Иногда хочется удалить старые посты, чтобы освободить пространство для новых мыслей или убрать уже неактуальные публикации.
Как быстро и эффективно отыскать и удалить старые публикации в социальных сетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Если вы были среди первых пользователей Facebook, то помните, что личные статусы были гораздо более распространены, чем сейчас - люди даже писали на стенах друг друга, как в MySpace.
Как найти свои самые старые посты на веб-версии Facebook:
Как найти свои самые старые посты на мобильном устройстве:
На мобильном устройстве это немного сложнее: нельзя просто перейти к конкретному году, нужно пролистывать календарь.
Как узнать, когда вы присоединились к Facebook
На веб-версии:
На мобильном приложении:
Выберите свою фотографию профиля в верхнем правом углу.
Перейдите в "Настройки и конфиденциальность", затем "Настройки", далее "Центр аккаунтов", "Ваша информация и разрешения", "Доступ к вашей информации" и "Личная информация".
Как и в веб-версии, если вы найдете раздел "Информация профиля", вы увидите дату создания вашего аккаунта.
Если у вас много постов для просмотра, вы можете использовать другие фильтры (например, месяц), чтобы сузить результаты. Если вы хотите удалить какой-то пост, просто нажмите на три точки рядом с ним и выберите "Удалить пост".
Если вы хотите отправиться в путешествие по воспоминаниям (и если вы еще не деактивировали свой аккаунт), вы можете найти свои самые старые твиты несколькими способами, но использование встроенного поисковика платформы является самым простым.
Зайдите на X через веб-браузер, затем:
Если вы не помните, когда присоединились к платформе, перейдите в свой профиль; дата присоединения должна быть указана под вашим описанием.
Если вы хотите использовать мобильное приложение X, вы можете использовать те же поисковые запросы, что и выше, чтобы найти свои твиты. Просто нажмите на значок лупы внизу экрана, чтобы перейти к поисковой строке.
Instagram появился на несколько лет позже Facebook и X, впервые открывшись для публики в 2010 году. Это много лет для накопления фотографий и видео в вашей публичной ленте, даже если большая часть активности в Instagram сосредоточена на историях, которые автоматически исчезают.
Лучше всего использовать мобильное приложение Instagram:
Ваши самые первые посты в Instagram появятся вверху экрана. Если вы хотите уточнить поиск, нажмите на выпадающее меню "Все даты", которое позволит вам искать посты в Instagram в определенном диапазоне дат.
Если вы хотите удалить какой-то пост из своего профиля Instagram, нажмите на пост, затем на три точки в правом верхнем углу и выберите "Удалить". То же самое меню позволяет архивировать пост, что означает, что вы все еще можете его видеть (и все комментарии и лайки), но он скрыт от других.
Напомним, что Instagram позволит пользователям создавать версии себя с помощью искусственного интеллекта.
А еще мы писали, что в Meta сделали важное заявление касательно будущего Facebook.