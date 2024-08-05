RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как найти свои самые старые публикации в социальных сетях и удалить их: инструкция

Полное руководство по удалению старых постов в Facebook, Instagram и X (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В эпоху цифровой информации наши публикации в социальных сетях остаются с нами на долгие годы. Иногда хочется удалить старые посты, чтобы освободить пространство для новых мыслей или убрать уже неактуальные публикации.

Как быстро и эффективно отыскать и удалить старые публикации в социальных сетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Facebook 

Если вы были среди первых пользователей Facebook, то помните, что личные статусы были гораздо более распространены, чем сейчас - люди даже писали на стенах друг друга, как в MySpace. 

Как найти свои самые старые посты на веб-версии Facebook: 

  • Выберите свое имя (слева), чтобы открыть свой профиль
  • В верхней части колонки с вашими постами (прямо под полем "Что у вас на уме?") найдите и нажмите кнопку "Фильтры"
  • Используйте выпадающее меню "Перейти к", чтобы найти год, когда вы присоединились к Facebook
  • Нажмите "Готово", чтобы увидеть посты за этот год 

Как найти свои самые старые посты на мобильном устройстве: 

  • Откройте свой профиль Facebook в мобильном приложении
  • Прокрутите вниз до своих постов и найдите ссылку "Фильтры" справа 

На мобильном устройстве это немного сложнее: нельзя просто перейти к конкретному году, нужно пролистывать календарь.

Как узнать, когда вы присоединились к Facebook

На веб-версии: 

  • Откройте Facebook и нажмите на свою фотографию профиля 
  • Выберите "Настройки и конфиденциальность" и "Настройки" 
  • Найдите "Центр аккаунтов" справа на странице. Выберите его, а затем перейдите к "Ваша информация и разрешения", далее "Доступ к вашей информации" и "Личная информация" 
  • Дата создания вашего аккаунта будет первой строкой в разделе "Информация профиля"

На мобильном приложении: 

Выберите свою фотографию профиля в верхнем правом углу. 

Перейдите в "Настройки и конфиденциальность", затем "Настройки", далее "Центр аккаунтов", "Ваша информация и разрешения", "Доступ к вашей информации" и "Личная информация". 

Как и в веб-версии, если вы найдете раздел "Информация профиля", вы увидите дату создания вашего аккаунта. 

Если у вас много постов для просмотра, вы можете использовать другие фильтры (например, месяц), чтобы сузить результаты. Если вы хотите удалить какой-то пост, просто нажмите на три точки рядом с ним и выберите "Удалить пост".

 

X/Twitter 

Если вы хотите отправиться в путешествие по воспоминаниям (и если вы еще не деактивировали свой аккаунт), вы можете найти свои самые старые твиты несколькими способами, но использование встроенного поисковика платформы является самым простым. 

Зайдите на X через веб-браузер, затем: 

  • Введите "(от:ваше_имя_пользователя) до:гггг-мм-дд с:гггг-мм-дд" в поисковую строку в верхней части страницы
  • Измените имя пользователя на свой идентификатор X, измените даты и нажмите Enter
  • Нажмите вкладку "Последние" вверху, чтобы отсортировать посты по хронологии
  • Чтобы удалить твит, нажмите на три точки рядом с ним, затем нажмите "Удалить"

Если вы не помните, когда присоединились к платформе, перейдите в свой профиль; дата присоединения должна быть указана под вашим описанием. 

Если вы хотите использовать мобильное приложение X, вы можете использовать те же поисковые запросы, что и выше, чтобы найти свои твиты. Просто нажмите на значок лупы внизу экрана, чтобы перейти к поисковой строке. 

Instagram  

Instagram появился на несколько лет позже Facebook и X, впервые открывшись для публики в 2010 году. Это много лет для накопления фотографий и видео в вашей публичной ленте, даже если большая часть активности в Instagram сосредоточена на историях, которые автоматически исчезают. 

Лучше всего использовать мобильное приложение Instagram: 

  • Нажмите на свою аватарку (внизу справа)
  • Нажмите на три горизонтальные линии (сверху справа)
  • Выберите "Ваша активность" и "Публикации"
  • Нажмите "От новых к самым старым" и измените значение на «От старых к самым новым" 

Ваши самые первые посты в Instagram появятся вверху экрана. Если вы хотите уточнить поиск, нажмите на выпадающее меню "Все даты", которое позволит вам искать посты в Instagram в определенном диапазоне дат. 

Если вы хотите удалить какой-то пост из своего профиля Instagram, нажмите на пост, затем на три точки в правом верхнем углу и выберите "Удалить". То же самое меню позволяет архивировать пост, что означает, что вы все еще можете его видеть (и все комментарии и лайки), но он скрыт от других. 

Напомним, что Instagram позволит пользователям создавать версии себя с помощью искусственного интеллекта.

А еще мы писали, что в Meta сделали важное заявление касательно будущего Facebook.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookTwitterInstagram