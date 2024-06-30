Як змусити ваш браузер завжди запускатись в режимі інкогніто: корисні лайфхаки

Більшість із нас більшу частину часу користуються браузерами у звичайному режимі, а до "Інкогніто" вдаються у крайніх випадках. Однак ви також можете налаштувати браузер на запуск одразу в режимі "Інкогніто" як на настільному комп'ютері, так і на мобільному пристрої.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Як працює режим інкогніто

Щоразу, коли ви використовуєте режим інкогніто (або приватний режим), вам потрібно розуміти, що відстежується, а що ні, коли йдеться про вашу онлайн-активність. Простіше кажучи, ваш браузер у режимі інкогніто не зберігатиме історію відвіданих вами сайтів або виконаних пошуків.

Також не зберігаються файли cookie - це невеликі файли даних, які веб-сайти використовують, щоб пам'ятати вас (якщо ви очистите файли cookie браузера, вам знову потрібно увійти до всіх своїх онлайн-акаунтів).

Тому якщо ви закриваєте вкладку в режимі інкогніто, ви не зможете скористатися звичайним способом відновлення: ваш браузер вже забув про її існування.

Зверніть увагу на інформацію, що відображається при запуску режиму інкогніто (фото: Lifehacker)

Цей режим найкраще підходить для тих випадків, коли ви не хочете, щоб пошукові запити та відвідування сайтів знову з'являлися пізніше, незалежно від того, шукаєте ви інформацію з делікатного медичного питання або купуєте секретний подарунок для коханої людини.

Однак режим інкогніто не заважає вашому інтернет-провайдеру бачити, що ви робите (для цього потрібний VPN). Якщо ви на роботі, ваш роботодавець, як і раніше, може бачити сайти, які ви завантажуєте.

А якщо ви входите на будь-який сайт - Google, Facebook, - ваша активність все одно буде реєструватися цими сайтами практично в звичайному режимі. Це не робить вас повністю анонімним.

Запуск режиму інкогніто на комп'ютері

Для Windows

Щоб запустити Chrome або Edge в режимі інкогніто, необхідно створити ярлик на робочому столі. Найпростіший спосіб зробити це - перетягнути значок програми з меню "Пуск" на порожню область робочого столу. Потім натисніть правою кнопкою миші на новому ярлику та виберіть "Показати додаткові параметри" та "Властивості".

У полі "Об'єкт" ви побачите шлях до програми браузера. Вам потрібно лише додати певний текст (так званий прапор) до цього шляху, щоб повідомити браузеру про запуск в режимі інкогніто.

У Chrome додайте "-incognito" (без лапок). У Edge це пробіл, а потім "inprivate" (без лапок) наприкінці шляху до файлу, вказаного в лапках.

Firefox робить це трохи простіше: натисніть три горизонтальні лінії (вгорі справа), потім "Налаштування" і "Конфіденційність та захист", потім встановіть прапорець "Завжди використовувати режим приватного перегляду".

У всіх трьох браузерах можна також клацнути правою кнопкою миші значок браузера на панелі завдань, щоб відкрити вікно в режимі інкогніто. Таким чином, якщо браузер закріплений на панелі завдань, це ще один спосіб запустити його як інкогніто.

Редагування властивостей ярлика Google Chrome у Windows (фото: Lifehacker)

Для macOS

У Safari ви можете відкрити меню Safari, потім "Налаштування" і вкладку "Основні", щоб знайти відповідну опцію: переконайтеся, що меню "Safari відкривається з", що розкривається, встановлено на "Нове приватне вікно", і при кожному запуску браузера ви спочатку побачите приватне вікно.

Налаштування параметрів Safari на MacOS (фото: Lifehacker)

Запуск режиму інкогніто на мобільних пристроях

Бажаєте відкрити вибрану вами браузерну програму в режимі інкогніто на телефоні або планшеті? Секрет - довге натискання.

На Android більшість браузерів, включаючи Chrome, Edge та Firefox, покажуть будь-яку опцію для запуску вкладки в режимі інкогніто, якщо ви натиснете і утримаєте їх значок на головному екрані або в панелі додатків.

Запуск Microsoft Edge на Android (фото: Lifehacker)

Користувачі iPhone або iPad також побачать опцію режиму інкогніто при довгому натисканні на значки більшості браузерів на головному екрані або бібліотеці додатків, включаючи Safari, Edge та Firefox.

У Google Chrome ця опція називається "Пошук в режимі інкогніто", але вона відкриває звичайне вікно в режимі інкогніто - ви можете шукати, а також просто вводити URL-адресу веб-сайту або робити все, що вам потрібно.