Як зміняться міста України після перемоги: прогнози експертів

Розумний менеджмент

Після перемоги відновлення та реформування потребуватимуть багато сфер одночасно, проте всіма цими процесами потрібно буде керувати. Саме в цей момент навички розумного менеджменту стануть актуальними, як ніколи.

Академік Української академії наук Петро Калита переконаний, що не існує країн слаборозвинених, є тільки погано керовані. Адже нічого не робиться без попереднього ухвалення управлінських рішень.

"З цього можна зробити висновок: комплекс проблем України - це результат несвоєчасних і неузгоджених рішень, які впроваджували, або ні, на різних організаційних рівнях протягом останніх 30 років", - каже експерт.

Натомість процвітання України має базуватися на усвідомленому використанні світової практики у сфері менеджменту.

Керівникам України важливо звернути уваги на нові тенденції менеджменту країни (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Продовольча безпека

Директорка БФ "МХП - Громаді" Тетяна Волочай розповідає, що навіть під час війни фермери показали чудові результати, проте самим лише зерном не вдасться забезпечити продовольчу безпеку.

"Тому потрібно стимулювати перероблення сировини та налагодження альтернативних логістичних шляхів. Щоб це ефективно втілити в життя, громади потребують менеджерів, які залучатимуть інвестиції та заводитимуть бізнеси", - пояснює вона.

Відповідальність бізнесу

Не секрет, що в Україні досить непогано розвиваються малі та середні бізнеси. Саме вони продовжили стабільну роботу економіки за допомогою сплати податків.

За словами директора Департаменту корпоративної соціальної відповідальності Павла Мороза, одним із факторів успішного післявоєнного відновлення України стане соціально-відповідальний бізнес.

"Адже левову частку соціальних інвестицій у критичну інфраструктуру привносить місцевий бізнес: через офіційне працевлаштування, нарахування й сплату податків, цивілізовані земельні відносини. Наскільки керівництво громади сприятиме інвестуванню, настільки швидко піде процес відновлення з урахуванням прожитого досвіду", - роздумує він.

У 2022 році український бізнес сплатив 99,4% податків (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Адаптація військових

Зміни повинні позначатися на загальній інфраструктурі міст: пандуси в магазинах і аптеках, інклюзивні дитячі майданчики, школи й садочки. При чому інклюзивні не лише для дітей, а й для батьків.

"Раніше це робили, бо "так треба", але в майбутньому це переростатиме в комфортний простір для всіх, як мінімум, з вдячності військовим за можливість жити в цьому майбутньому", - пояснює Мороз.

Адже має бути повна екосистема, яка враховуватиме дорогу до роботи, зупинки, продумане паркування, розвиненість соціальної інфраструктури (бювети, магазини, пекарні, кав'ярні, перукарні), наявність альтернативних джерел забезпечення енергії.

Вплив Європи та США

Зараз країни Заходу та Сполучені Штати потужно підтримують Україну зброєю, гуманітарною допомогою та фінансуванням. Матеріальна підтримка повинна продовжитися й під час повоєнного відновлення.

Адвокат Олександр Таламанчук переконаний, що значні фінансові інвестиції в Україну можуть зміцнити вплив Європи та США. А ще породити розподіл інтересів у владі.

У період війни Україні вдалося успішно розвинути міжнародні зв'язки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Нові групи впливу, які залишаються в Україні, неодмінно скористаються можливістю, щоб розпочати перерозподіл активів. Важливо враховувати, що всі фінансові надходження ретельно контролюватимуть міжнародні та європейські інститути й організації, тому їм буде потрібна ефективна інфраструктура впливу на українську владу", - розповідає фахівець.

За словами адвоката, принаймні в період відбудови країни вплив міжнародних та зокрема європейських партнерів на українську владу в багатьох питаннях буде вирішальний.

Архітектура та відбудова

За словами Тетяни Волочай, певну частину досвіду будемо переймати ми, а іншу - в нас.

"Українські міста стануть вагомим і потужним майданчиком для відбудови. Які тут будуть виклики: залученість міжнародних експертів і грантів, які потрібно буде правильно освоїти й використати. Від взаємодії ГО, БФ, бізнесу та місцевої влади залежатиме, в який спосіб йтиме життя громади", - каже вона.

Якщо це все не врахувати, тоді на місцях модульних будиночків так і не з'явиться повноцінне сучасне житло. Крім того, архітектура повинна враховувати моменти безпечного розташування та проєктування.

Особливу увагу повоєнному відновленню потрібно приділити розбудові міст (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Від паперів до дій

Україна має багато підписаних меморандумів і договорів про співробітництво. Зі зміною обставин можуть змінитися й умови роботи цих документів. Проте нашій країні варто перейти від декларативного планування й написання "стратегій у стіл" до прикладних речей.

Наприклад, знаковим було підписання меморандуму між Ірпенем та іспанською Гернікою. Герніка теж свого часу постраждала від масованих бомбардувань, але змогла відновитися. Тому цей досвід, як на інфраструктурному, соціальному, так і ментальному рівні буде корисним Ірпеню.