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Як змінився син Віталія Козловського за рік: дружина співака поділилася милими фото

Юлія Бакуменко із синочком Оскаром (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко продемонструвала в мережі фото їхнього сина Оскара на честь першого дня народження, яке вони відсвяткували вчора.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Бакуменко показала перше фото з пологового будинку, на якому співак тримає на руках новонародженого сина.

Віталій Козловський із сином Оскаром у пологовому будинку (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Потім вона продемонструвала в мережі, як малюк виріс за цей рік.

На першому кадрі Оскар зображений з милими плюшевими ведмедиками та написом "One".

Син Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Вона опублікувала серію знімків Оскара в однаковому вбранні, як тільки він народився і коли йому виповнився 1 рік.

Новонароджений Оскар і як виглядає дитина тепер (колаж із фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На знімках можна побачити, як він підріс.

Оскару виповнився 1 рік (колаж з фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На яскравих фото хлопчик позує в різних "луках", з аксесуарами та іграшками, а також з реквізитом у вигляді крихітних меблів.

Син Віталія Козловського (колаж із фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"З днем народження, наш котик! Ми дуже тебе любимо! Цей рік минув як мить, але ми зберегли у фото ці безцінні миті. Тільки подивіться, як він виріс", - написала молода мама в підписі до знімків.

Юлія Бакуменко показала, як виріс її син Оскар (колаж із фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати зворушливі світлини:

  • "Ну такий він солоденький", - зазначила Раміна
  • "Добірка фото - просто супер. Така класна ідея і такий класний Оскар"
  • "Маленьке диво"
  • "Оскар Віталійович знову замилував весь простір! Вітаю з першим роком життя, ростіть здоровими та щасливого дитинства"
  • "Щастя красунчику Оскару".


Оскару виповнився 1 рік (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Нагадаємо, сина Віталію Козловському народила його дружина Юлія Бакуменко, яка багато років була і залишається піарницею артиста. Пара довгий час приховувала свої стосунки, і тільки 2023 року одружилася.

25 лютого 2024 року в них народився син, якого назвали Оскар.

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