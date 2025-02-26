Як змінився син Віталія Козловського за рік: дружина співака поділилася милими фото

Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко продемонструвала в мережі фото їхнього сина Оскара на честь першого дня народження, яке вони відсвяткували вчора.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Бакуменко показала перше фото з пологового будинку, на якому співак тримає на руках новонародженого сина.
Віталій Козловський із сином Оскаром у пологовому будинку (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Потім вона продемонструвала в мережі, як малюк виріс за цей рік.
На першому кадрі Оскар зображений з милими плюшевими ведмедиками та написом "One".
Син Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Вона опублікувала серію знімків Оскара в однаковому вбранні, як тільки він народився і коли йому виповнився 1 рік.
Новонароджений Оскар і як виглядає дитина тепер (колаж із фото: instagram.com/yuliabakumenko)
На знімках можна побачити, як він підріс.
Оскару виповнився 1 рік (колаж з фото: instagram.com/yuliabakumenko)
На яскравих фото хлопчик позує в різних "луках", з аксесуарами та іграшками, а також з реквізитом у вигляді крихітних меблів.
Син Віталія Козловського (колаж із фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"З днем народження, наш котик! Ми дуже тебе любимо! Цей рік минув як мить, але ми зберегли у фото ці безцінні миті. Тільки подивіться, як він виріс", - написала молода мама в підписі до знімків.
Юлія Бакуменко показала, як виріс її син Оскар (колаж із фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати зворушливі світлини:
Оскару виповнився 1 рік (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Нагадаємо, сина Віталію Козловському народила його дружина Юлія Бакуменко, яка багато років була і залишається піарницею артиста. Пара довгий час приховувала свої стосунки, і тільки 2023 року одружилася.
25 лютого 2024 року в них народився син, якого назвали Оскар.