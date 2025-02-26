Как изменился сын Виталия Козловского за год: жена певца поделилась милыми фото

Бакуменко показала первое фото из роддома, на котором певец держит на руках новорожденного сына.



Виталий Козловский с сыном Оскаром в роддоме (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Затем она продемонстрировала в сети, как малыш вырос за этот год.

На первом кадре Оскар изображен с милыми плюшевыми мишками и надписью "One".



Сын Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Она опубликовала серию снимков Оскара в одинаковых нарядах, как только он родился и когда ему исполнился 1 год.



Новорожденный Оскар и как ребенок выглядит теперь (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На снимках можно увидеть, как он подрос.



Оскару исполнился 1 годик (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На красочных фото мальчик позирует в различных "луках", с аксессуарами и игрушками, а также с реквизитом в виде крошечной мебели.



Сын Виталия Козловского (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"С днем рождения, наш котик! Мы очень тебя любим! Этот год прошел как мгновение, но мы сохранили в фото эти бесценные мгновения. Только посмотрите, как он вырос", - написала молодая мама в подписи к снимкам.



Юлия Бакуменко показала, как вырос ее сын Оскар (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать трогательные снимки:

"Ну такой он сладенький", - отметила Рамина

"Подборка фото - просто супер. Такая классная идея и такой классный Оскар"

"Маленькое чудо"

"Оскар Витальевич снова умилил все пространство! Поздравляю с первым годом жизни, растите здоровыми и счастливого детства"

"Счастья красавчику Оскару".



Оскару исполнился 1 годик (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Напомним, сына Виталию Козловскому родила его супруга Юлия Бакуменко, которая много лет была и остается пиарщицей артиста. Пара долгое время скрывала свои отношения, и только в 2023 году поженилась.

25 февраля 2024 года у них родился сын, которого назвали Оскар.