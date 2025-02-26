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Как изменился сын Виталия Козловского за год: жена певца поделилась милыми фото

Юлия Бакуменко с сынишкой Оскаром (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко продемонстрировала в сети фото их сына Оскара в честь первого дня рождения, которое они отпраздновали вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Бакуменко показала первое фото из роддома, на котором певец держит на руках новорожденного сына.

Виталий Козловский с сыном Оскаром в роддоме (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Затем она продемонстрировала в сети, как малыш вырос за этот год.

На первом кадре Оскар изображен с милыми плюшевыми мишками и надписью "One".

Сын Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Она опубликовала серию снимков Оскара в одинаковых нарядах, как только он родился и когда ему исполнился 1 год.

Новорожденный Оскар и как ребенок выглядит теперь (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На снимках можно увидеть, как он подрос.

Оскару исполнился 1 годик (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На красочных фото мальчик позирует в различных "луках", с аксессуарами и игрушками, а также с реквизитом в виде крошечной мебели.

Сын Виталия Козловского (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"С днем рождения, наш котик! Мы очень тебя любим! Этот год прошел как мгновение, но мы сохранили в фото эти бесценные мгновения. Только посмотрите, как он вырос", - написала молодая мама в подписи к снимкам.

Юлия Бакуменко показала, как вырос ее сын Оскар (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать трогательные снимки:

  • "Ну такой он сладенький", - отметила Рамина
  • "Подборка фото - просто супер. Такая классная идея и такой классный Оскар"
  • "Маленькое чудо"
  • "Оскар Витальевич снова умилил все пространство! Поздравляю с первым годом жизни, растите здоровыми и счастливого детства"
  • "Счастья красавчику Оскару".


Оскару исполнился 1 годик (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Напомним, сына Виталию Козловскому родила его супруга Юлия Бакуменко, которая много лет была и остается пиарщицей артиста. Пара долгое время скрывала свои отношения, и только в 2023 году поженилась.

25 февраля 2024 года у них родился сын, которого назвали Оскар.

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