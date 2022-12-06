Як змінилися ЗСУ: 10 фактів про українську армію, яких ви точно не знали

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. За час існування українське військо стало на ноги, зміцнилося та "показало зуби" нібито другій армії світу.
Спеціально до цього дня Styler зібрав найцікавіші факти про ЗС України.
День ЗСУ - це професійне свято всіх військових в Україні. Окрім того, на кожну ланку є й свої свята. Серед них: День авіації, День воєнної розвідки, День військового журналіста тощо. Є також дати вшанування пам'яті загиблих.
6 грудня об'єднує всі складові української армії:
За даними досліджень, понад 90% українців довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО\ООС. Це проявляється у постійних донатах, швидких закриттях зборів тощо.
Станом на 28 листопада в лавах ЗСУ служить 59 786 жінок. Таку цифру повідомив міністр оборони Олексій Резніков. А в бойових діях беруть участь майже 5 000 жінок.
Понад 350 жінок відзначили державними нагородами. Також дві військовослужбовиці мають посмертне звання Героя України.
До речі, нещодавно представили жіночу військову форму. Поки відшито лише 100 комплектів, проте процес підготовки триває.
Так виглядає військова жіноча форма (фото: facebook.com/LvivskaODA)
Наймолодшими силами в сучасних ЗСУ - це Сили територіальної оборони. Їхньому створенню передував закон "Про основи національного спротиву" від 1 січня 2022 року.
За перший тиждень повномасштабної війни лави ТрО поповнили понад 100 тисяч бійців. У багатьох містах вони брали участь у боях, звільненні міст, контрнаступальних діях.
За це сотні бійців ТрО вже відзначені державними нагородами.
Після 24 лютого українські артисти та музиканти почали писати патріотичні, підбадьорливі пісні про ЗСУ. Ці композиції дуже полюбилися українцям і приносять кошти на благодійних концертах виконавців.
Серед найвідоміших хітів:
У листопаді ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських окупантів. За місяць було ліквідовано майже 17 000 ворожих військовослужбовців. А від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 90 000 солдатів.
За офіційними даними, за 10 років війни в Афганістані СРСР втратив близько 15 000 радянських військовослужбовців загиблими. Тобто це шість разів менше, ніж за дев'ять місяців широкомасштабної війни в Україні.
Кількість вбитих російських військових (фото: t.me/ministry_of_defense_ua)
За даними рейтингу Global Firepower, у 2022 році армія України опинилася на 22 місці за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн.
У дослідженні зазначили, що до військової служби теоретично можуть бути придатні 15 500 000 українців з майже 44 000 000 громадян.
Окрім того, Україна посідає 9 місце у світі за кількістю резервістів, випереджаючи навіть США.
У Союзі було заведено вітатися фразою "Бажаю здоров'я". Однак зараз українське військо промовляє "Слава Україні - Героям Слава". Замінили також більшовицьке звертання "товариш" на "пан".
Відбулися певні зміни у формі військовослужбовців. Десантники та морські піхотинці відмовились від радянських блакитних і чорних беретів. Натомість одягнули берети кольорів марун та морської хвилі.
Змінені кольори беретів (фото: vpus.kl.com.ua)
Військові, як і представники інших професій, мають свої прикмети. Ось деякі з них:
Сучасні технології та наявність соціальних мереж робить військовослужбовців досить медійними персонами. Користувачі люблять читати та слухати їхні історії з передової, дивитися, як проходять будні на війні.
Своєю чергою представники ЗСУ радо йдуть на контакт і, якщо є можливість, дають інтерв'ю, коментарі тощо. Часто навіть є творцями мемів, які потім ширяться інтернетом.
Раніше ми розповідали історію волонтера, який зі словами: "Чи вчать тут вбивати ру*ню?" став військовим.
Також робили добірку тих військових, хто боронить Україну просто зараз.