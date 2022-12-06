Как изменились ВСУ: 10 фактов об украинской армии, которых вы точно не знали

Украинская армия имеет больше профессиональных праздников

День ВСУ - это профессиональный праздник всех военных в Украине. Кроме того, на каждое звено есть свои праздники. Среди них: День авиации, День военной разведки, День военного журналиста. Есть также отдать дань памяти погибшим.

6 декабря объединяет все составляющие украинской армии:

Воздушные силы

Сухопутные войска

Военно-морские силы

Десантно-штурмовые войска

Силы специальных операций

Украинцы тотально доверяют военнослужащим

По данным исследований, более 90% украинцев доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО. Это проявляется в постоянных донатах, скорых закрытиях собраний и т.д.

Количество женщин в ВСУ - одно из самых больших среди армий НАТО

По состоянию на 28 ноября в рядах ВСУ служат 59 786 женщин. Такую цифру сообщил министр обороны Алексей Резников. А в боевых действиях принимают участие около 5 000 женщин.

Более 350 женщин отметили государственные награды. Также две военнослужащие имеют посмертное звание Героя Украины.

Кстати, недавно представили женскую военную форму. Пока отшито всего 100 комплектов, однако процесс подготовки продолжается.

Так выглядит военная женская форма (фото: facebook.com/LvivskaODA)

Самая молодая военная единица ВСУ

Самыми молодыми силами в современных ВСУ - это Силы территориальной обороны. Их созданию предшествовал закон "Об основах национального сопротивления" от 1 января 2022 года.

За первую неделю полномасштабной войны ряды ТРО пополнили более 100 тысяч бойцов. Во многих городах они участвовали в боях, освобождении городов, контрнаступательных действиях.

За это сотни бойцов ТРО уже отмечены государственными наградами.

Украинской армии посвящено более 100 песен

После 24 февраля украинские артисты и музыканты начали писать патриотические, ободряющие песни об ВСУ. Эти композиции очень полюбились украинцам и приносят деньги на благотворительных концертах исполнителей.

Среди самых известных хитов:

"Місто Марії", Океан Ельзи

"Чути Гімн", Skofka

"Я твоя зброя", Христина Соловій

"Ой у лузі", Андрій Хливнюк & Kiyany

"Героям", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Способность наносить сокрушительные удары

В ноябре ВСУ установили рекорд по уничтожению российских кафиров. За месяц было ликвидировано около 17 000 вражеских военнослужащих. А с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 90 тысяч солдат.

По официальным данным, за 10 лет войны в Афганистане СССР потерял около 15 тысяч советских военнослужащих погибшими. То есть, это шесть раз меньше, чем за девять месяцев широкомасштабной войны в Украине.

Число убитых российских военных (фото: t.me/ministry_of_defense_ru)

22 самая могущественная армия мира

По данным рейтинга Global Firepower, в 2022 году армия Украины оказалась на 22 месте по уровню военного могущества в мире из 140 стран.

В исследовании отметили, что на военную службу теоретически могут быть пригодны 15 500 000 украинцев из почти 44 000 000 граждан.

Кроме того, Украина занимает 9-е место в мире по количеству резервистов, опережая даже США.

Изменения в устройстве ВСУ

В Союзе было принято здороваться фразой "Желаю здоровья". Однако сейчас украинское войско произносит "Слава Украине - Героям Слава". Заменили также большевистское обращение "товарищ" на "пан".

Произошли некоторые изменения в форме военнослужащих. Десантники и морские пехотинцы отказались от советских голубых и черных беретов. Зато одели береты цветов маруна и морской волны.

Измененный цвет беретов (фото: vpus.kl.com.ua)

Армейцы также имеют предрассудки

Военные, как и представители других профессий, имеют свои приметы. Вот некоторые из них:

Перед тем, как залезть в кабину, пилот по часовой стрелке обходит самолет.

Саперы никогда не считают обезвреженные мины. Поэтому можете не спрашивать сапер, сколько мин или растяжек он обезвредил.

Не бриться перед важной задачей.

Не советуют фотографироваться с орудием. Это плохая примета.

У лётчиков нет самолета с номером 13.

Когда провожают колонну, идет команда "по машинам", а военного окликнули родные или близкие - не оборачиваться.

Военные ВСУ - новые любимцы народа

Современные технологии и наличие социальных сетей делает военнослужащих достаточно медийными особами. Пользователи любят читать и слушать их истории по передовой, смотреть, как проходят будни на войне.

В свою очередь представители ВСУ радостно идут на контакт и, если есть возможность, дают интервью, комментарии и т.д. Часто даже являются создателями мемов, которые затем распространяются по интернету.