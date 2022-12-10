Як змінилися ціни на оренду житла під час війни: де зараз дешевше зняти квартиру

Як змінився ринок оренди

Весною найпопулярнішими областями стали західні, бо там було відносно спокійніше. Попит породжує пропозицію, тому ціни на квартири та приватні будинки злетіли миттєво. І в середині березня вбиту "однушку" у Львові можна було орендувати за ціною двокімнатної квартири у новому будинку та з євроремонтом.

Людям, які масово виїжджали з Харкова, Києва та Одеси, було не до торгів, тому погоджувалися на нові ціни. Невеликий спад розпочався лише до середини весни, коли окупантів прогнали із Київської та Чернігівської областей.

У центральній частині країни, на півночі або у південній частині орендувати квартиру можна було фактично за половину від тієї ціни, яка була до січня 2022 року.

З серпня ринок оренди знову почав оживати – люди поверталися з-за кордону та західних областей додому, до початку навчального року. Також у центральні області почали перебиратися жителі південних та східних областей.

Восени розпочалася нова хвиля міграції - через масові ракетні обстріли. У ціні одразу впали квартири на верхніх поверхах, повністю на електриці (без газу), а також ті, що знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури та військових об'єктів.

Крім того, українці напередодні холодів почали активно цікавитися приватними будинками - як у великих містах, так і в сільській місцевості.

Найдорожче – на Закарпатті

Як змінювалися ціни на оренду житла в період із лютого по жовтень 2022 року, показали в інфографіці "Слово та Діло".

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Львівській областях зросли фактично вдвічі. І це згідно з даними Держслужби статистики.

Насправді - ціни піднялися вдвічі, а місцями й навіть втричі. Бюджетного житла практично немає і знайти в оренду квартиру в будь-якому місті на заході країни - дуже серйозна проблема.

Невелике зростання цін зафіксовано у Запорізькій, Рівненській, Житомирській, Херсонській та Чернігівській областях. І це регіони вважаються менш безпечними через близькість воєнних дій.

Впали ціни на оренду у Миколаївській, Київській, Одеській, Харківській областях, а також у Києві – через постійну загрозу обстрілу.

Станом на листопад-грудень 2022 року найбільший попит на невеликі будиночки - у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Ціна за місяць будиночка з двох кімнат, кухні та невеликого саду – стартує від 15 тисяч гривень. Якщо в будинку є газ, вода, зручності та поряд розвинена інфраструктура та транспорт - ціна одразу піднімається до 18-20 тисяч гривень на місяць.

У центральних областях вартість оренди такого будиночка трохи нижча – від 10 до 15 тисяч гривень на місяць. Однак і пропозицій будинків набагато менше.

А що із подобовою орендою на свята?

Як поділилися зі Styler аналітики OLX, попит на квартири зріс, а ціни на подобову оренду в Карпатах не змінилися.

Кількість вільного житла на ринку, що пропонується в оренду подобово, зросла. З'явилося більше хостелів та кімнат – майже на 20% більше, ніж наприкінці 2021 року. Що, втім, не дивно і річ не лише у святах – українці зараз більше переміщуються всередині країни й місця для ночівлі потрібні практично у будь-якій області.

Кількість будинків для подобової оренди знизилася, хоча вони знаходяться у трійці найпопулярніших запитів в українців, поряд з одно та двокімнатними квартирами.

Напрямки, які цікавлять українців на свята та зимові канікули не змінилися.

Це:

Київ – від 7000 гривень

Яремче – 1000 гривень

Микуличин – 2000 гривень

Львів – 2500 гривень

Дніпро – 4500 гривень

Оренда будиночка у Київській області на свята коштуватиме в середньому 5600 гривень, у Дніпрі – 3700 гривень. Найвигідніші пропозиції зараз у Рівненській та Полтавській областях – від 1000 гривень за ніч.

На Закарпатті – від 1400 гривень за ніч, на Івано-Франківщині – близько 1700 гривень за ніч.

Орендувати однокімнатну квартиру у великих містах на святі буде дорожче у Львові, Кривому Розі, Житомирі, Дніпрі, Одесі та Чернівцях.

Майже не змінилася ціна у Києві, Луцьку та Вінниці – від 650 гривень за добу.