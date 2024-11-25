Як змінилися Елен і Ніколя з культового серіалу "Елен і друзі" (фото)

Культовий серіал "Елен і друзі" свого часу став справжнім феноменом, підкоривши мільйони глядачів по всьому світу. Романтичні пригоди молодих друзів, їхні випробування та мрії зробили історію близькою кожному. Особливо яскравими персонажами були Елен та Ніколя, чиї стосунки стали символом щирого кохання.

Але що стало з улюбленими героями та акторами, які їх зіграли? Як склалися їхні долі після завершення серіалу? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Мало хто пам'ятає, що "Елен і друзі" є спін-офом серіалу "Перші поцілунки". У цьому проєкті Елен Ролле грала роль сестри головної героїні, але продюсер Жан-Люк Азула побачив у ній величезний потенціал і запропонував їй стати головною зіркою нового проєкту.

Його вибір виявився влучним: серіал, який виходив у ефір лише два роки, здобув величезну популярність у різних країнах, а у Франції розпочався справжній "еленоманія".

Глядачі не могли уявити телевечори без чарівної білявки з ямочками на щоках! На хвилі цього успіху Ролле також заявила про себе як співачка - її альбоми швидко стали хітами.

Елен Ролле і Патрік П'юдеба (фото: Кіноріум)

Жан-Люк Азуле після закінчення "Елен і друзі" запустив ще три серіали, що продовжують любовну лінію Елен і Ніколя: "Мрії кохання", "Канікули кохання" і "Таємниці кохання".

Останній йде на французькому телебаченні з 2011 року! У "Таємницях кохання" герої виросли, переїхали до Парижа, і ведуть доросле життя - звісно, продовжуючи цілодобово існувати в безодні любовних переживань. Звичайно, вони сильно змінилися за ці роки.

Історія Елен на екрані настільки розтягнулася, що за цей час вона і Патрік П'юдеба встигли закрутити таємний роман, розлучитися, залишитися друзями і продовжити працювати разом. Для глядачів їхні персонажі за всі ці роки так і залишилися подружньою парою з дітьми.

Зараз Ніколя 52 роки, а Елен - 55. Пьюдеба вперше одружився лише 2021 року, його обраницею стала стоматологиня на ім'я Магалі.

Патрік П'юдеба з родиною (фото: instagram.com/puy2batoff)

Елен Ролле ніколи не була одруженою, але в неї є діти: у 2013 році вона всиновила з ефіопського дитбудинку брата й сестру. Актриса ретельно приховує їх від публічності.

Сьогодні вона вже прийняла той факт, що так і не знайшла постійного партнера. З Патріком їх пов'язують теплі дружні стосунки, і вони зізнаються, що через роки сприймають одне одного як членів сім'ї.

Елен Ролле (фото: instagram.com/helenerolles.officiel)