Як змінились головні актори культового серіалу "Сутінки" (фото)

Крістен Стюарт

Після виконання ролі Белли Свон, артистка здобула шалену популярність. Проте до зйомок у цьому вампірському фентезі Стюарт вже була відомою акторкою і зіграла в 10 картинах.

Крістен відома не лише успіхами в кіно, а й скандальними подробицями особистого життя. У 2016 році вона офіційно оголосила про те, що належить до бісексуалів. Зараз акторка продовжує свою кар’єру.

Крістен Стюарт (фото: Кіноріум)

Крістен Стюарт (фото: instagram.com/kristenstewartsu)

Роберт Паттінсон

Роль Едварда Каллена зіграв Роберт Паттінсон, після чого він вирішив з головою пірнути в роботу та мав кілька успішних робіт, але отримав величезну кількість відгуків за гру у фільмі Крістофера Нолана "Аргумент".

Його творчий шлях продовжується, проте Роберт має не менш цікаве особисте життя, оскільки незабаром він та його кохана Сьюкі Вотерхаус стануть батьками.

Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/official_robertpattinson)

Тейлор Лотнер

Тейлор отримав одну з ключових ролей у "Сутінках" та зіграв Джейкоба Блека. Він не одразу отримав шалене визнання у світі кіно, проте став дуже відомим серед глядачів.

Колись він зустрічався зі своєю колегою з фільму "День Святого Валентина" Тейлор Свіфт, а у 2022 році одружився з Тейлор Доум. Варто сказати, що Лотнер має і зараз неймовірний вигляд.

Тейлор Лотнер (фото: Кіноріум)

Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)