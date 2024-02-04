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Як змінились головні актори культового серіалу "Сутінки" (фото)

Як змінились актори серіалу Сутінки (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Серіал "Сутінки" у свій час став дуже популярним, оскільки це була одна з перших історій про вампірів та кохання.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають головні актори "Сутінок".

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Крістен Стюарт

Після виконання ролі Белли Свон, артистка здобула шалену популярність. Проте до зйомок у цьому вампірському фентезі Стюарт вже була відомою акторкою і зіграла в 10 картинах. 

Крістен відома не лише успіхами в кіно, а й скандальними подробицями особистого життя. У 2016 році вона офіційно оголосила про те, що належить до бісексуалів. Зараз акторка продовжує свою кар’єру. 

Крістен Стюарт (фото: Кіноріум)

Крістен Стюарт (фото: instagram.com/kristenstewartsu)

Роберт Паттінсон

Роль Едварда Каллена зіграв Роберт Паттінсон, після чого він вирішив з головою пірнути в роботу та мав кілька успішних робіт, але отримав величезну кількість відгуків за гру у фільмі Крістофера Нолана "Аргумент". 

Його творчий шлях продовжується, проте Роберт має не менш цікаве особисте життя, оскільки незабаром він та його кохана Сьюкі Вотерхаус стануть батьками. 

Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/official_robertpattinson)

Тейлор Лотнер

Тейлор  отримав одну з ключових ролей у "Сутінках" та зіграв Джейкоба Блека. Він не одразу отримав шалене визнання у світі кіно, проте став дуже відомим серед глядачів. 

Колись він зустрічався зі своєю колегою з фільму "День Святого Валентина" Тейлор Свіфт, а у 2022 році одружився з Тейлор Доум. Варто сказати, що Лотнер має і зараз неймовірний вигляд.

Тейлор Лотнер (фото: Кіноріум)

Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)

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