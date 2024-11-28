50-річна Вікторія Бекхем назвала копієчний засіб, який сприяє її молодості

Вікторія Бекхем у свої 50 років виглядає на 40. Вона завжди струнка та підтягнута та постійно слідкує за своїм харчуванням та фізичною активністю. Але є один метод, який допомогає їй так шикарно виглядати.

Який секрет молодості має колишня учасниця Spice Girls, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hello.

В чому секрет молодості Вікторії Бекхем

Дизайнерка та дружина Девіда Бекхмема поділилася деякими основними ритуалами, які вона використовує, щоб допомогти своєму здоров’ю кожного дня.

За її словами, добре відомі методи можуть допомогти вашій шкірі, але також вона розказала, що іноді занурює обличчя у воду.

На запитання, якими добавками вона користується, модельєр пояснила, що у неї є "кілька ритуалів", один із яких - дешевий засіб, який продається у багатьох супермаркетах.

"У мене є кілька ритуалів, які я виконую, щоб підтримувати своє здоров’я, як-от пару столових ложок яблучного оцту натщесерце вранці", - сказала вона.

"Зазвичай ми з Девідом зранку п’ємо зелений смузі. Ми додаємо шпинат, брокколі, селеру, огірок, авокадо, яблуко, лимон і імбир, тому що він протизапальний і повний антиоксидантів і клітковини", - сказала екс-"перчинка".

Чим корисний яблучний оцет

Яблучний оцет може дати вам цілий ряд переваг для здоров’я, включаючи допомогу у втраті ваги, зниження рівня холестерину та цукру в крові та допомогу при симптомах діабету.

У яблучному оцті міститься яблучна, аскорбінова, пантотенова кислоти, калій, кальцій, фтор, магній, фосфор, залізо, а також вітаміни, мікроелементи.

У комплексі цей натуральний продукт поліпшує загальне самопочуття і роботу кишечнику.