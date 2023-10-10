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Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Вівторок 10 жовтня 2023 15:10
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Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії Девід Бекхем (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Знамените подружжя Бекхемів разом вже 24 роки. Для багатьох ця пара є прикладом для наслідування. Вони виховують чотирьох дітей, а їх кохання стає ще сильніше. Але не все так казково, як здається. За всією цією ідилією приховується декілька проблем, одна з яких пов’язана з Ребеккою Лоос, колишньою особистою помічницею Девіда.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає та чим займається ймовірна коханка ексфутболіста.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Ребекки Лоос, Sky News, Daily Mail.

Що відомо про ймовірний роман спортсмена з Ребеккою Лоос

У нещодавно випущеному документальному фільмі "Бекхем" Вікторія вперше озвучила свої думки щодо обговорюваного роману її чоловіка з його колишньою особистою асистенткою Ребеккою Лоос, який, як стверджується, мав місце у 2004 році і був предметом обговорення в суспільстві.

Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Ребекка Лоос і подружжя Бекхем (фото: колаж Styler)

Після висловлювань Вікторії Ребекка знову опинилася під пильною увагою ЗМІ та викликала обговорення у суспільстві.

Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Ребекка Лоос (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Один з таблоїдів, Daily Mail, опублікував матеріал, присвячений Ребеці, і нагадав про інтерв'ю, яке вона дала Sky News кілька років тому, в якому стверджувалася інформація про те, що вона "мала близькі стосунки з Девідом щонайменше чотири рази" за часів коли вона працювала в Іспанії як особиста асистентка Бекхема, коли він грав за "Реал Мадрид".

"Ми всі були в компанії знайомих на вечері, трохи випили та розслабилися, ми фліртували, і я отримувала від нього деякі натяки, але я продовжувала говорити собі: "Ні, ти йому не подобаєшся". Я завжди казала собі: "Не ризикуй своєю роботою". Я знала, що це буде величезний ризик, якщо я зв'яжуся з цією людиною... Того вечора ми просто по-справжньому порозумілися. Між нами встановився зв'язок. Люди помітили це", - розповіла Лоос про початок їхніх стосунків.

Як зараз живе колишня коханка Бекхема

Сьогодні Ребека Лоос, тепер вже викладач йоги та медитації, проживає в Норвегії зі своєю родиною.

Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Ребекка Лоос (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Вона одружилася з лікарем на ім'я Свен, якого зустріла у 2008 році, коли обидва брали участь у реаліті-шоу, де Свен працював у ролі медика.

У 2012 році пара одружилася і переїхала до норвезького гірськолижного селища Хемседал.

Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Ребекка Лоос з чоловіком (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

У їх сім'ї двоє синів - 13-річний Магнус і 10-річний Ліам.

Як виглядає Ребекка Лоос, з якою Девід Бекхем зраджував Вікторії

Ребекка Лоос з дітьми (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Нещодавно ми розповідали, що Бекхем спіймав свою дружину на брехні під час інтерв'ю про бідне дитинство.

Також дізнайтесь, які статки до заміжжя мали обраниці Девіда та його сина Брукліна.

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Виктория Бекхэм