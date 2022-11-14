Як зігрітися вдома: досвід японців, які живуть без опалення

У будинках японців центральне опалення є не всюди, але ним переважно користуються тільки на півночі країни. Натомість у Японії використовують свої методи для обігріву.

Будинки в Японії будують із тонкими стінами та великими вікнами. Влітку – це справжній порятунок, бо погода там дуже спекотна та волога. Взимку такі вікна допомагають лише у тому випадку, якщо є сонце.

Головний принцип японців – спочатку зігрій себе, а потім свій простір. У найхолодніші дні вони не обігрівають усі свої приміщення, а гріють лише одну кімнату, де збирається вся родина.

Теплі піжами, шкарпетки, сукні-халати. Японці вважають за краще в холодну пору ходити в спеціальних піжамах або сукнях-халатах з теплої тканини. Такий одяг не важкий, але добре зберігає тепло. У нас можна використовувати схожі - з флісу або спеціальну термобілизну.

Утеплення будинку На зиму японці купують спеціальні дошки для захисту від протягів. Дошками закривається частина вікна та внутрішні двері – так втрата тепла знижується в рази.

Обмежений нагрів. Прогріти все помешкання японці навіть не намагаються. Зазвичай джерело тепла знаходиться у центральній частині будинку. Їм набагато простіше нагріти невелику кімнату та влаштувати все життя навколо неї.

Нагрівачі. Кімнати японці нагрівають кондиціонером або обігрівачем - електричним, газовим або гасовим. Гас у Японії розвозять на спеціальних машинах вулицями раз на тиждень і можна купити необхідну кількість.

Нині з'явилися й інші види обігрівачів, більш економні та сучасні – наприклад, які заправляються спеціальними картриджами із гранулами з дерева.

Ванна на ніч. Перед сном японці приймають гарячу ванну. Водночас вода швидко не остигає, оскільки в японських будинках є спеціальна функція підігріву.

Котацу. Це спеціальний стіл із підігрівом, який дуже популярний у Японії. Усередині знаходиться джерело тепла (раніше це була піч, а зараз електрообігрівач). Зовні стіл прихований ковдрою. І всі члени сім'ї сідають за такий стіл, а ноги ставлять усередину.

Фото: Взимку японці гріються за допомогою котацу

Холодні спальні. Опалювати спальні в Японії не прийнято, і там часом температура падає до +6 градусів. Зазвичай японці приймають гарячу ванну, а саме ліжко нагрівають електроковдрою. Електроковдри, простирадла і навіть килимки з підігрівом у Японії використовують часто - вони коштують недорого, споживають мало енергії та дуже зручні у побуті.

Пластир кайро або хоккайро. Усередині чудо-пластиря знаходиться тирса з сіллю, яка при взаємодії з киснем починає виділяти тепло. За 8 годин пластир може нагрітися до 70 градусів. Японці прикріплюють їх до одягу, кладуть у ліжко чи взуття.

Ютанпо та грілки. Ютанпо – це звичайна металева грілка, наповнена водою. Японці нагрівають їх на печі чи вогні та кладуть у ліжко. Також використовують звичайні гумові грілки, у які наливають гарячу воду.