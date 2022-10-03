Як зігріти квартиру без обігрівача: температура швидко підніметься на кілька градусів

Більшість домашніх електроприладів під час роботи виробляють тепло. Вмикати все відразу та одночасно не рекомендується – може не витримати електропроводка. Але зігріти приміщення, якщо тепла від опалення недостатньо або його немає - можна легко.

Побутові прилади

Кондиціонер. У багатьох сучасних моделях кондиціонера є функція, що дозволяє як охолоджувати, так і нагрівати приміщення. Такі кондиціонери часто ставлять у невеликих квартирах та готельних номерах. Від сильних морозів такий кондиціонер не рятуватиме, але підняти температуру на кілька градусів зможе.

Будьте уважні: кондиціонер, який перемикають на тепло, починає гріти не відразу, а за 5-10 хвилин.

Порохотяг. Якщо у вашій квартирі стало холодно, то скористайтесь пилососом. Закрийте всі двері та пройдіться по кімнаті з прибиранням. Річ у тому, що при роботі пилососа із задньої стінки виходить нагріте повітря.

Якщо приміщення невелике та двері зачинені, то за 15-20 хвилин цілком реально нагріти повітря на кілька градусів. Тим більше, що при прибиранні з пилососом ви рухатиметеся і зігрієтеся.

Однак фахівці рекомендують перевірити, щоб фільтри в пилососі не були забиті пилом. Інакше ви разом із теплим повітрям почнете отримувати ще й неприємний запах.

Фен. Принцип роботи фена – нагрівати повітря для сушіння волосся. Але цією функцією можна скористатися і з іншою метою - просушити одяг, постіль, нагріти повітря в кімнаті або нагріти ковдру.

У соцмережах активно рекомендують зробити з ліжка будиночок та включити на 5-7 хвилин фен, який спрямований усередину цього будиночка. Дуже важливо - не залишайте фен увімкненим без нагляду. І не тримайте його увімкненим понад 10 хвилин - він просто згорить.

Кухонні прилади

Майже всі кухонні агрегати виділяють тепло під час роботи - холодильник, мікрохвильова піч, електродуховка.

Але найкращий спосіб швидко нагріти квартиру – почніть готувати. Одна-дві конфорки на плиті з чайником та великою каструлею з водою, а також включена духовка – швидкий та ефективний спосіб зігріти приміщення.

Після приготування страв в духовці, залиште дверцята прочиненими - так вона довго віддаватиме тепло в приміщення.

Дуже важливо: не залишайте кухонні прилади без нагляду. І не нагрівайте повітря увімкненими газовими конфорками - це дуже небезпечно. І не кип'ятіть воду в каструлі довго – повітря швидко стане вологим і це почне поглинати тепло.

Ванна

Якщо у вас є ванна – увімкніть гарячу воду і наберіть повну ванну. Це допоможе зігріти приміщення перед водними процедурами, а також нагріє повітря у суміжній кімнаті.

Також тепло віддає пральна машина, коли працює. Тому в холод можна прати трохи частіше, ніж влітку.