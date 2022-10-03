Как согреть квартиру без обогревателя: температура быстро поднимется на несколько градусов

Большинство домашних электроприборов при работе выделают тепло. Включать все сразу и одновременно не рекомендуется - может не выдержать электропроводка. Но согреть помещение, если тепла от отопления недостаточно или же его нет - можно легко.

Бытовые приборы

Кондиционер. Во многих современных моделях кондиционера есть функция, которая позволяет не только охлаждать, но и нагревать помещение. Такие кондиционеры часто ставят в небольших квартирах и гостиничных номерах. От сильных морозов такой кондиционер не спасет, но поднять температуру на несколько градусов сможет.

Будьте внимательны: кондиционер, который переключают на тепло, начинает греть не сразу, а через 5-10 минут.

Пылесос. Если в вашей квартире стало холодно, то воспользуйтесь пылесосом. Закройте все двери и пройдитесь по комнате с уборкой. Дело в том, что при работе пылесоса, из задней стенки выходит нагретый воздух.

Если помещение небольшое и двери закрыты, то за 15-20 минут вполне реально нагреть воздух на несколько градусов. Тем более, что при уборке с пылесосом вы будете двигаться и согреетесь.

Однако специалисты рекомендуют проверить, чтобы фильтры в пылесосе не были забиты пылью. Иначе вы вместе с теплым воздухом начнете получать еще и неприятный запах.

Фен. Принцип работы фена - нагревать воздух для сушки волос. Но этой функцией можно воспользоваться и в других целях - просушить одежду, постель, нагреть воздух в комнате или нагреть одеяло.

В соцсетях активно рекомендуют сделать из постели домик и включить на 5-7 минут фен, который направлен внутрь этого домика. Очень важно - не оставляйте фен включенным без присмотра. И не держите его включенным более 10 минут - он просто сгорит.

Кухонные приборы

Практически все кухонные агрегаты выделяют тепло во время работы - холодильник, микроволновая печь, электродуховка.

Но самый лучший способ быстро нагреть квартиру - начните готовить. Одна-две конфорки на плите с чайником и большой кастрюлей с водой, а также включенная духовка - быстрый и эффективный способ согреть помещение.

После приготовления блюд в духовке, оставьте дверку приоткрытой - так она долго будет отдавать тепло в помещение.

Очень важно: не оставляйте кухонные приборы включенными без присмотра. И не нагревайте воздух включенными газовыми конфорками - это очень опасно. И не кипятите воду в кастрюле долго - воздух быстро станет влажным и это начнет поглощать тепло.

Ванная

Если у вас есть ванна - включите горячую воду и наберите полную ванну. Это поможет согреть помещение перед водными процедурами, а также нагреет воздух в смежной комнате.

Также тепло отдает стиральная машина, когда работает. Поэтому в холода можно стирать немного чаще, чем летом.