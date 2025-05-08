Як Ziferblat готується підкорювати "Євробачення-2025": яскраві фото та відео зі сцени

Про що буде номер Ziferblat

Відомо, що гурт виступить із піснею "Bird of Pray". Як зазначали самі музиканти, це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" або "Молитовний птах".



Гурт Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Номер зроблений у стилістиці 70-х, проте в ньому не буде квітів і зелені, як це було на Нацвідборі.



Гурт Ziferblat на репетиції (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Режисер-постановник номера Марія Коростельова зазначила, що для постановки вона надихалася українськими легендами та міфами.

"В українській літературі є такий птах соловей. Як символ, як метафора. Який співає. І кожного дня, коли він починає співати, він пробуджує новий день. І якщо соловей не заспіває, наступний день не настане. Є багато українських оповідань, де цього солов'я хотіли вбити, заховати в клітку і так далі, але все одно він співав. Для мене це символічно, що наша українська пісня продовжує звучати, її чують люди. Життя триває, це як стимул, мотивація рухатися вперед", - зазначила вона.



Гурт Ziferblat витупить у першому півфіналі (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Крім того глядачів вражатимуть спецефектами, світломузикою та піротехнічними ефектами.

У яких костюмах виступить Ziferblat

Також на репетиції можна було детальніше роздивитися костюми українського гурту, які створив дизайнер і засновник бренду Frolov Іван Фролов.

Так, костюми для Ziferblat мають особливі елементи - це панкові пояси з металевими вставками та кристалами Swarovski. Також на костюмах вишиті мальви - символічні для України квіти.



Ziferblat у Швеції (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Яскраві кольори костюмів були обрані спеціально, щоб кожен учасник гурту виділявся.

Крім того, на костюмах Ziferblat і бек-вокалісток є спільний елемент, що важливий і для самого бренду - серце.



Гурт Ziferblat на репетиції Євробачення-2025 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Це не просто костюми, а ціла візуальна історія, сповнена символів, смислів і мрій. Дизайнер Іван Фролов об'єднав індивідуальність кожного учасника, мрію про вільну Україну і символ мальви - квітки, яка проростає прямо з костюмів, як надії", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться з 13 до 17 травня у Швеції, в місті Базель. Представники України виступлять у першому півфіналі під номером 5, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17-го.