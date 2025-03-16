Як зібрати багато березового соку без шкоди для дерев та не порушуючи закон

Основні правила збору березового соку

Для добування соку потрібно вибирати берези з діаметром стовбура не менше 25 см. Якщо дерево занадто молоде або має менший діаметр, воно може ослабнути і не вижити після збору.

Також слід пам'ятати, що дерево не можна використовувати для збору соку два роки поспіль. Це дозволяє запобігти виснаженню дерева. Отвори для збору соку необхідно робити на висоті близько одного метра, а глибина свердління має бути не більше 3 см.

Усі інструменти повинні бути продезинфіковані, щоб уникнути занесення інфекцій. Після збору соку отвір слід закрити, щоб сік не витікав і не завдавав шкоди дереву.

Наслідки неправильного збору соку

Неправильний збір соку може мати серйозні наслідки для дерева. Якщо на дереві буде зроблено три та більше отворів, це призведе до повільного росту, і дерево може стати більш вразливим до шкідників та хвороб.

Окрім того, брудні інструменти можуть призвести до зараження дерева бактеріями та грибками, що уповільнить його відновлення. Пошкодження кори може бути дуже небезпечним, оскільки воно відкриває дерево для захворювань, таких як бактеріальна водянка або стовбурові гнилі. Тому важливо дотримуватись гігієни та працювати лише з чистими, продезинфікованими інструментами.

Весна - час, коли можна збирати березовий сік (фото: Pixabay.com)

Як мінімізувати шкоду деревам при зборі соку

Для того, щоб зберегти здоров'я дерев і мінімізувати шкоду при зборі соку, слід дотримуватись кількох важливих рекомендацій.

По-перше, необхідно вибирати для збору соку лише здорові дерева віком 25-30 років. Такі дерева здатні відновлюватися після збору соку.

По-друге, не слід робити більше двох отворів на дереві, оскільки це може призвести до серйозних пошкоджень.

Після збору соку отвори потрібно закрити, і дерево повинно мати достатньо часу для відновлення. Використовувати для збору соку слід лише дерева, що ростуть на спеціально відведених для цього територіях, щоб уникнути порушення закону.

Законодавчі обмеження щодо збору березового соку

В Україні збір березового соку регулюється законодавством, і для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл. Згідно з пунктом 4.2 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, збір соку в зелених зонах, парках та скверах є порушенням, що карається штрафом від 340 до 1700 гривень згідно з статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Також заборонено збирати сік на об'єктах природно-заповідного фонду. Порушення цього закону передбачає штраф від 153 до 408 гривень та конфіскацію інструментів для збору соку за статтею 91 КУпАП.

Для легального збору соку потрібно отримати "лісовий квиток", що дозволяє добувати сік у спеціально визначених для цього місцях з дотриманням усіх правил. Недотримання вимог щодо збору соку тягне за собою штраф від 17 до 51 гривні згідно з статтею 70 КУпАП.

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