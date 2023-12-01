Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото)

У квітні Олені Ткачук з Рівненщини зробили подвійну трансплантацію органів. Лікарі пересадили відразу нирку й підшлункову залозу. Коли жінка отримала дзвінок про те, що для неї є донор, вже за три години була у Львові в Лікарні Святого Пантелеймона.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Українського центру трансплант-координації у Facebook розповідає, як Олена живе через більш ніж пів року після операції.

Детальніше про операцію

Олена проживає в Рівненській області. У п'ять років у неї діагностували цукровий діабет, тому вже в шість років вона робила собі ін'єкції інсуліну. Пізніше в дівчини відмовили нирки.

До трансплантації жінка щодня робила по чотири ін'єкції інсуліну і тричі на тиждень їздила в лікарню на гемодіаліз.

Довгоочікуваний для Олени дзвінок пролунав у квітні. Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила саме її імуносумісним реципієнтом до померлого донора.

Олені Ткачук зробили подвійну трансплантацію органів (фото: Facebook/Український центр трансплант-координації)

Трансплантація підшлункової залози - це одне з найскладніших хірургічних втручань. Пересадка підшлункової тривала майже шість годин, потім ще дві години трансплантували нирку.

У результаті на другий день після операції Олена відмовилася і від ін'єкцій інсуліну, і від гемодіалізу повністю.

Як Олена живе сьогодні

У 33-й день народження Олену виписали з лікарні. Вона розповідає медикам, що ніби проживає нове, інше життя.

Сьогодні жінка допомагає доньці з уроками, завела у господарстві кролів, сіла за кермо автівки й іспит на водійські права склала з першої спроби. Після війни планує обов'язкову поїздку на Прикарпаття і підйом на Говерлу.

Після операції Олена може вести повноцінне життя (фото: Facebook/Український центр трансплант-координації)

Крім того, Олена дуже хоче обійняти дружину померлого донора, який дав їй шанс жити по-справжньому. Через лікарів вона передала їй листа і чекає на відповідь.

Від спілкування з журналістами Олена ніколи не відмовляється. Адже хоче, щоб якомога більше людей знали, яким важливим і рятівним для когось може стати донорство.