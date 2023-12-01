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Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото)

Львів, П'ятниця 01 грудня 2023 11:22
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Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото) Як живе Олена Ткачук після трансплантації (фото: Facebook/Український центр трансплант-координації)
Автор: Юлія Гаюк

У квітні Олені Ткачук з Рівненщини зробили подвійну трансплантацію органів. Лікарі пересадили відразу нирку й підшлункову залозу. Коли жінка отримала дзвінок про те, що для неї є донор, вже за три години була у Львові в Лікарні Святого Пантелеймона.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Українського центру трансплант-координації у Facebook розповідає, як Олена живе через більш ніж пів року після операції.

Детальніше про операцію

Олена проживає в Рівненській області. У п'ять років у неї діагностували цукровий діабет, тому вже в шість років вона робила собі ін'єкції інсуліну. Пізніше в дівчини відмовили нирки.

До трансплантації жінка щодня робила по чотири ін'єкції інсуліну і тричі на тиждень їздила в лікарню на гемодіаліз.

Довгоочікуваний для Олени дзвінок пролунав у квітні. Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила саме її імуносумісним реципієнтом до померлого донора.

Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото)Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото)Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото)

Олені Ткачук зробили подвійну трансплантацію органів (фото: Facebook/Український центр трансплант-координації)

Трансплантація підшлункової залози - це одне з найскладніших хірургічних втручань. Пересадка підшлункової тривала майже шість годин, потім ще дві години трансплантували нирку.

У результаті на другий день після операції Олена відмовилася і від ін'єкцій інсуліну, і від гемодіалізу повністю.

Як Олена живе сьогодні

У 33-й день народження Олену виписали з лікарні. Вона розповідає медикам, що ніби проживає нове, інше життя.

Сьогодні жінка допомагає доньці з уроками, завела у господарстві кролів, сіла за кермо автівки й іспит на водійські права склала з першої спроби. Після війни планує обов'язкову поїздку на Прикарпаття і підйом на Говерлу.

Як живе жінка, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу. Ви будете здивовані (фото)

Після операції Олена може вести повноцінне життя (фото: Facebook/Український центр трансплант-координації)

Крім того, Олена дуже хоче обійняти дружину померлого донора, який дав їй шанс жити по-справжньому. Через лікарів вона передала їй листа і чекає на відповідь.

Від спілкування з журналістами Олена ніколи не відмовляється. Адже хоче, щоб якомога більше людей знали, яким важливим і рятівним для когось може стати донорство.

Раніше ми розповідали, як у Львові від складної хвороби врятували дитину без операції.

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Львів Трансплантація органів