Як живе онук Ротару після втечі з України: пише музику та майже не говорить про війну

Як онук Ротару тікав з України

На початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв'язала РФ, онука Ротару та її сина Руслана Євдокименка затримали під час спроби втечі. Разом з громадянином Молдови та іншими чоловіками-втікачами їх затримали.

Відомо, що онук та син Ротару планували перетнути кордон на човні. Вони хотіли потрапити до Молдови, проте прикордонники не дали їм порушити закон.

Де онук Ротару зараз

Після спроби втечі Євдокименко на якийсь час "залягав на дно". Але потім, 28 березня, онук Ротару усе ж з'явився у мережі. Тоді він лише публікував власне фото та нагадав, що у нього день народження.

Вже влітку 2022 року чоловік показався у Парижі. Як виявилося, йому усе ж вдалося виїхати за кордон. Але як саме він це робив - невідомо.

Як змінився онук Ротару (

Втім, блогер Беспалов стверджує, що за виїзд Євдокименка платила його бабуся. Раніше музикант перебував в Амстердамі, а нині ж він нібито перебуває у США.

"Живе у Нью-Йорку і планує стати відомим. Виїхав з України не з першого разу, бабусі виїзд онука обійшовся в чималу суму. Відомим він стане, але не співаком, а клоуном", - заявив блогер.

Стало відомо, де знаходиться Євдокименко (скріншот)

Чим займається онук Ротару

Ще до початку повномасштабної війни Євдокименко займався музикою. Нині ж він продовжує записувати треки. Онук Ротару не пішов стопами зіркової бабусі та не став естрадним співаком. Замість цього чоловік пише електронну музику.

У 2022 році він випустив перший альбом, а 1 грудня Євдокименко планує презентувати вже другу платівку. Окрім цього, нещодавно онук Ротару показав, як він змінився після втечі з України. Чоловік відростив волосся та демонструє стильні "луки", але деталей про своє життя не розкриває.

Як виглядає Анатолій Євдокименко (

Що онук Ротару говорить про війну

Нещодавно Євдокименко давав два інтерв'ю. У них він лише мимохідь пригадував про війну, яка досі триває в Україні. Після втечі онук Ротару зазначав, що він був "вимушений" покинути країну.

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"Недавня пандемія та війна, яка триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність", - говорив онук Ротару у ще одному інтерв'ю.

При цьому у соцмережах Євдокименко мовчить про війну. Він не коментує події в Україні та ніби вдає, що нічого не відбувається.